Wriezener Feuerwehr evakuiert 152 Kinder

Wriezen (MOZ) Dichter Qualm dringt am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr aus dem zweiten Obergeschoss des Grundschulgebäudes in der Krausenstraße. Für die 152 Schüler läuft die zweite Unterrichtsstunde. Was sich zunächst als ernst zu nehmender Alarm andeutet, entpuppt sich kurz darauf als Einsatzübung der Ortsfeuerwehren Wriezen und Schulzendorf.

Schnell sind Schüler und Lehrer evakuiert. Sie sammeln sich auf dem für solche Notfälle vorgesehenen Schützenplatz. Der simulierte Rauch quillt aus dem geöffneten Fenster des Sekretariats. Dort soll die Sekretärin, Doreen Rittau, geraucht und die Zigarette liegen gelassen haben. Hilferufend steht sie am Fenster. Außerdem wird ein Junge vermisst, Tim Steinwerth. Während die Sekretärin von Dominik Fender und Philipp Liske über die Drehleiter und den Korb aus dem Gebäude gerettet wird, macht sich ein Angriffstrupp unter Atemschutz auf die Suche nach dem vermissten neunjährigen Jungen. Robby Menzel und Heiko Mulack finden ihn nach 15 Minuten, im Keller. Anne Rothe von der Wriezener Feuerwehr kümmert sich um Schüler und Sekretärin. Nach knapp 22 Minuten ist die Übung beendet.

Hannes Möller, einer der zwei Abschnittsleiter während der Übung, findet für die 19 Wriezener und neun Schulzendorfer Einsatzkräfte lobende Worte. "Ich bin sehr zufrieden. Schüler und Lehrer waren schnell draußen. Die Ausrückezeit war gut und auch die Einsatzbereitschaft. Die Menschenrettung hat gut geklappt", so Möller. Allerdings, und da ist er sich mit Stadtbrandmeister Thomas Keil, der die Übung am Rand beobachtet hat, einig: die Toreinfahrt zum Schulhof sei zu klein. Außerdem habe sich erneut gezeigt, dass es wegen der Bäume schwierig sei, mit der Drehleiter richtig "anzuleitern". Punkte, die bereits während der letzten Übung an dieser Schule kritisch angemerkt worden seien. Außerdem habe die Wehrführung keinen Lageplan für das Schulgebäude erhalten. Das treffe ebenso auf die anderen Schulen und sämtliche Kitas zu, sagte Möller. Besserung gelobt in diesem Punkt Bauamtsleiter Karten Illm. Die Feuerwehr bekomme die Pläne, einige seien neu erstellt worden.

Nach der Übung gibt es für alle Kinder ein Trinkpäckchen. Etappenweise dürfen sie sich im Anschluss eine Fettexplosion am Gerätehaus Wriezen anschauen.