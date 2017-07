Hauch von Hollywood an der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Stolpe (MOZ) Ein Hauch Hollywood weht vielleicht bald über das untere Odertal. Eine internationale Filmproduktionsgesellschaft will in Stolpe einen Filmpark errichten. Die Idee gab es 2010 schon einmal. Jetzt wird sie wieder auf den Tisch geholt und vertraglich festgezurrt.

Die faszinierende Landschaft rund um Stolpe im Nationalpark Unteres Odertal lockt Filmproduzenten an, die hier einen idealen Dreh- und Produktionsort sehen.

Unberührte Natur, Geschichte zum Anfassen und endlose Weite wie in der Prärie, dazu ungestörte Abgeschiedenheit, um in Ruhe kreativ arbeiten zu können. Und das alles in nur knapp einer Autostunde Entfernung zu Berlin. Diese Vorzüge hatten schon vor Jahren Filmproduzenten auf das kleine Nationalparkdorf Stolpe aufmerksam gemacht. Sie suchten im Berliner Umland Platz und Ruhe für Filmproduktionen und wurden im Odertal fündig.

Doch die Idee, in Stolpe einen Filmpark aufzubauen mit Studios, Ateliers, Werkstätten und Gästehäusern, verwarf die eigens dafür gegründete Filmpark Stolpe GmbH mit ihrem Geschäftsführer Marcel Grant selbst wieder. Man wollte mehr. Auf dem von der Gesellschaft erworbenen Grundstück östlich der Schöneberger Straße sollte ein modernes Ferienressort mit Ferienhäusern, Caravanplätzen, Schwimmbad, Gastronomie sowie Sport- und Freizeitmöglichkeiten entstehen. Die Stadtverordnetenversammlung hob also 2015 die Beschlüsse für den Filmpark wieder auf und gab im Dezember des gleichen Jahres grünes Licht für das Vorhaben "Stolpe-Erholungsressort". Inzwischen heißt es erneut Kommando zurück.

Der Grundstückseigentümer möchte nun wieder das Konzept Filmpark Stolpe reaktivieren. Grund dafür ist, dass das angestrebte Erholungsressort in Stolpe nach Auskunft der verantwortlichen Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin/Brandenburg gegen Bestimmungen der Landesentwicklungsplanung steht und deshalb nicht genehmigungsfähig ist. Filmpark-Geschäftsführer Marcel Grant kehrt deshalb wieder zu den Ursprungsplänen zurück und will sich der bereits im Jahre 2010 von den Angermünder Stadtverordneten beschlossenen Filmpark-Planung zuwenden. Dafür soll nun auch der zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan gehörende Durchführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Stadt Angermünde wieder in Kraft gesetzt werden.

Der legt detailliert Verpflichtungserklärungen und Fristen des Vorhabenträgers Filmpark Stolpe GmbH fest. Das Vorhaben betrifft die Errichtung eines Filmparks als Produktionsstätte, die zwei Produktionshallen, filmbezogene Werkstätten, Verwaltungs- und Fitnessräume, eine Caféteria sowie kleinere Wohn- und Bürogebäude für die temporär dort arbeitenden Mitarbeiter und Darsteller beinhalten soll. Die Verkehrserschließung erfolgt über die Gemeindestraße Schöneberger Straße. Der Vorhabenträger übernimmt die erforderlichen Grundstückszufahrten und trägt sämtliche entstehenden Kosten. Auch die Kosten des Vertrages übernimmt der Investor.

Im neuen Durchführungsvertrag sind gegenüber dem ersten Entwurf von 2010 nur wenige Änderungen enthalten. So soll die Frist zur Realisierung des Vorhabens von drei auf fünf Jahre verlängert werden. Den Stadtverordneten wird vor der Beschlussfassung in ihrer Sitzung am 17. Juli eine Bankauskunft zur Finanzierbarkeit des Vorhabens sowie ein aktueller Handelsregisterauszug der Filmpark Stolpe GmbH vorgelegt, versichert der Geschäftsführer Marcel Grant.