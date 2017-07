Trockene Füße auf dem Steg

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Mit einigen Notmaßnahmen haben die Mitarbeiter das Freibad im vergangenen und in diesem Jahr trotz des Niedrigwassers im Straussee sicher benutzbar gemacht. Chef Fred Thaleiser arbeitet an einem Konzept, wie man es vom Pegelstand unabhängig machen könnte.

Das Berliner Pärchen ist mit der S-Bahn gekommen. Sie habe im Internet nach einem See in S-Bahn-Nähe gesucht und wäre auf Strausberg gestoßen, sagt die Frau. Die Lage des historischen Freibades am Straussee findet sie idyllisch und wunderschön.

Das Pärchen ist zum ersten Mal im Freibad und weiß nicht, wie schön es früher dort war. Als man von der Liegewiese noch direkt auf den See blicken konnte und nicht auf einen Bretterzaun, der heute verhindert, dass Badegäste von der hohen Kante ins flache Wasser fallen. Früher konnte man dort abspringen oder die Leitern benutzen. Die sind jetzt demontiert bzw. versetzt.

Viele solcher Notmaßnahmen wie Zaunbau, Absenken der Stege, Demontage von Leitern und Rutschen und auch das Verkürzen des schmalen Stegs, der früher das Nichtschwimmerbecken von der 50-Meter-Bahn trennte, sind kleine Umbauten vom vergangenen und von diesem Jahr. Die Mitarbeiter der Bäder GmbH sahen sich angesichts des gesunkenen Wasserspiegels im See dazu gezwungen, damit die Badegäste sicheren Fußes ins Wasser und wieder herauskommen. Das Ein-Meter-Brett wurde bereits 2016 nicht mehr montiert, weil es fast zwei Meter überm Wasser war. Die Rutsche ins Nichtschwimmerbecken endete ebenso viel zu hoch über dem Wasserspiegel. Die am Turm montierte Große ebenfalls. Beide sind Geschichte.

Den Nichtschwimmersteg haben die Mitarbeiter der Bäder GmbH auf zehn Meter verkürzt, um damit Nichtschwimmern die frühere 50-Meter-Bahn mit zugänglich zu machen. Eine Signalleine trennt sie jetzt vom hoch aus dem Wasser ragenden 50-Meter-Steg ab. Sie lässt sich leicht anheben, so dass auch Senioren ohne große Verrenkung ins Tiefe schwimmen können.

Der Starkregen vom Donnerstag vergangener Woche brachte neun Zentimeter Zuwachs am Pegel. Doch nach zwei Tagen sei ein Zentimeter wieder weg gewesen, berichtet eine Mitarbeiterin.

Wenn Sportlehrer Holger Behlau vom benachbarten Theodor-Fontane-Gymnasium mit eine 10. Klasse zum "Fun-Schwimmen" kommt, denkt er mit Wehmut daran, wie er vor fünf Jahren die Schulkinder in der 50-Meter-Bahn schwimmen und Wasserball spielen ließ. Heute stehen sie dort kaum bis zum Knie im Wasser. "Bis vor etwa drei Jahren hat sich der Wasserpegel im Winter immer wieder erholt und ist auf 120 bis 130 Zentimeter angestiegen", erzählt Geschäftsführer Fred Thaleiser. "Jetzt verharrt er bei 70 bis 80 Zentimetern." Erst 2014 waren sämtliche Stege erneuert worden. Die Balkenkonstruktionen wurden gezogen, neue Metallpfeiler gerammt, ein Unterbau aus Metalltraversen montiert. Die Freude währte kurz. Der dramatisch sinkende Wasserstand drückt die Besucherzahlen. Wenn die Stadt nicht zum Schluss der Saison das Defizit ausgleichen würde, wäre die Betreibergesellschaft längst am Ende.

Fred Thaleiser lässt auf die enge Zusammenarbeit mit dem Rathaus nichts kommen: "Sie ist konstruktiv und verlässlich." Im Januar hat die Verwaltungsspitze mit ihm an Ort und Stelle beraten und verabredet, dass er ein Konzept erarbeiten solle. Das will er am Ende des Sommers vorlegen. Sein Ziel: "Ein vom Pegelstand unabhängiges Freibad", und das möglichst behindertengerecht, einschließlich Toiletten. Und noch kinderfreundlicher. Denn Strausberg rechnet schließlich mit Zuzug junger Familien und tut viel dafür. "Das bedeutet, wir müssten den Uferbereich für die Kinder erweitern, eventuell das Nichtschwimmerbecken ausbaggern." Beim barrierefreien Umbau wäre der Denkmalschutz, unter dem die ganze bauliche Anlage steht, zu beachten.

"Ich trage jetzt erst einmal zusammen, was gemacht werden müsste, um das Bad auch für noch niedrigere Pegelstände zukunftsfähig zu machen", sagt Thaleiser. Die Planung müsste ohnehin ein Ingenieurbüro leisten. Fachfirmen müssten Schwimmstege wie an der Fähre errichten, der Sprungturm im tiefen Wasser platziert werden.

In der Haushaltsdebatte für 2018 werden die Stadtverordneten sich entscheiden müssen, ob sie Geld für die grundlegende Modernisierung investieren oder Jahr für Jahr Notmaßnahmen ergreifen wollen.