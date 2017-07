Deins gegen meins

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Hose zu klein, T-Shirt über ein Jahr nicht angehabt? Laut der Mitglieder von Greenpeace Eberswalde kein Grund, gleich neu zu kaufen. Mit seiner dritten Kleidertauschparty will der Verein einen Beitrag zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit leisten. Zum inzwischen dritten Mal hat die Ortsgruppe dazu aufgerufen, nicht mehr gebrauchte Kleidung in den Studentenclub in der Eberswalder Schicklerstraße zu bringen. Am Donnerstagnachmittag konnte jeder vorbeibringen, was er nicht mehr braucht, andere bedienen sich daran. Kostenlos.

"Solange nichts verschmutzt ist und keine Löcher drin sind, wird alles genommen", sagt Lydia Kruse (23) von Greenpeace Eberswalde. Genauso unkompliziert wie die Regeln ist auch die Präsentation der Klamotten. Auf Tischen oder an improvisierten Kleiderstangen finden sich Hosen, T-Shirts oder Pullis. In der "Herrenabteilung" liegt alles auf Sitzbänke verteilt beieinander. Sogar eine kleine Auswahl Socken, Schals und Babybekleidung gibt es. Und ja, sogar einen Korb mit Damenunterwäsche gibt es. Anprobiert wird in einer Ecke des Studi-Clubs, hinter einem ausrangierten Greenpeace-Banner.

Für ihre Aktion halten die Mitglieder durchaus Argumente bereit. "60 neue Kleidungsstücke kauft jeder Deutsche pro Jahr", sagt Silvan Hild (23), ebenfalls Greenpeace-Mitglied. 850 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid entstehen im Jahr bei Herstellung, Transport, Waschen und so weiter von Kleidung. Anzuprangern seien auch die häufig schlechten Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern sowie Kinderarbeit, ergänzt Lydia Kruse. Seit Kurzen gehört auch Friedrich Maximilian Bollmann zu dem 15-köpfigen Eberswalder Verein. Der 20-Jährige hat sich für die Kleidertauschparty auch von so etlichen Teilen getrennt, die schon lange in seinem Schrank versauern. Überhaupt nicht traurig ist er darüber, sich von dem Mottoshirt seiner Abi-Klasse zu trennen. Eine nette Erinnerung zwar, der Spruch "Abicetamol - der Schmerz hat ein Ende" verleite ihn heute aber eher weniger, das Shirt noch zu tragen. Die Frage ist nur, ob sich für derart Spezielles ein Interessent findet.

Gleiches gilt für ein Shirt der Band "Attila" in knallorange. Zu sehen ist ein Krokodil mit einer Wasserpfeife. "Früher habe ich mir viel gekauft. Heute will ich es auf funktionale Kleidung, die lange hält,oder mal ein Fan-Shirt beschränken", hat sich Friedrich vorgenommen. Lisa Herzog hat mitgebracht, was sie über ein Jahr nicht mehr getragen hat. "Das sind vor allem T-Shirts, eine Bluse, ein paar kurze Hosen", sagt die 24-Jährige. Dafür geht ein grünes Oberteil in ihren Besitz über.

Es sind vor allem HNE-Studenten, die sich durch die Klamotten-Stapel wühlen. Bei ihnen ist der Nachhaltigkeitsgedanke durchs Studium eh präsent. Deshalb möchte Lydia Kruse betonen, dass Greenpeace Eberswalde kein rein studentischer Verein ist, sondern gern mehr Mitglieder fernab der Hochschule gesucht werden. Infos gibt's unter www.eberswalde.greenpeace.de.