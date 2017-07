Strausberger Arzt mit Bestnoten

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Dr. med. Christian Jenssen, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im Krankenhaus Märkisch-Oderland, wurde von der Redaktion des Münchener Nachrichtenmagazins erneut zu einem der Top-Mediziner Deutschlands gewählt. Einmal im Jahr werden die Erhebungen aus Focus-Gesundheit veröffentlicht und in der renommierten Ärzteliste vorgestellt. Dr. Jenssen gehört gemeinsam mit 46 weiteren Spezialisten zu den Besten im Bereich Endoskopie des Verdauungssystems. Wenige Wochen zuvor war Dr. Jenssen inzwischen zum fünften Mal auch vom "Guten Rat" in die Liste der besten Ärzte Deutschlands für das Gebiet der Gastroenterologie aufgenommen worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587167/

Die Bewertungen beider Magazine beruhen auf Befragungen. So befragt der Focus medizinische Fachgesellschaften, folgt Empfehlungen von Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen, interviewt Ärzte und bittet sie, die besten Kollegen ihres Fachgebiets zu benennen. Das Urteil der Kollegen und Patienten bildet die Bewertungsgrundlage. Zudem fließen auch wissenschaftliche Fachveröffentlichungen und Umfragen in Patientenforen mit ein. Der Chefarzt arbeitete an wissenschaftlichen Studien und deutschen und europäischen medizinischen Leitlinien mit. Im Jahr 2016 war Dr. Jenssen Autor von 25 Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften, in diesem Jahr bisher elf. Darunter sind neun europäische Leitlinien, zwei davon hat Dr. Jenssen als Erstautor verantwortet.

Die Patienten der Region profitieren von der besonderen Expertise. Neben den üblichen diagnostischen Verfahren der gastroenterologischen Endoskopie (Spiegelung des Magen-Darm-Traktes) führt das von Dr. Jenssen geleitete "Gastro-Team" auch verschiedene endoskopische, endosonographische und ultraschallgestützte Untersuchungen und Behandlungen sowie die kontrastverstärkte Sonographie und Endosonographie aus. Gemeinsam mit Dr. Georg Bauer, dem Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, hat Dr. Jenssen die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Gastroenterologie und Viszeralchirurgie intensiviert.