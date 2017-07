"Bildungsschätze" zutage gefördert

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Abi-Jahrgang 1967 hat am Freitag sein "Goldenes Abitur" gefeiert. Das Traditionstreffen, das wieder von Organisationschefin Ramona Ripp sowie einem rührigen Elftklässler-Team vorbereitet wurde, bot für 34 einstige Schüler der 12a und 12b der EOS "Karl Marx" Seelow eine tolle Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen. Aber auch die Elftklässler hatten Fragen, wie Kimberley Fabian, und Martin Flug verrieten, die die Jubilare begrüßten. Zum Beispiel, ob sie was von den Studentenunruhen mitbekommen haben und wie das Schulsystem in der DDR war.

Reinhard Marschler, langjähriger Umweltamtschef des Kreises, MOZ-Redakteurin Bärbel Kloppstech, der Gastronom Axel Kranich und die Hautärztin Renate Schmidt, die mdr-Redakteurin Elfi Schmidt und Manfred Gill vom Filmmuseum Wolfen - alle waren gekommen, um sich die heutigen Lernbedingungen am Gymnasium anzuschauen und natürlich mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Gelernt haben sie damals noch am späteren Dienstleistungshof.

Nein, die 1967er Studentenunruhen in Paris standen nicht so im Vordergrund des Interesses damals, meint Bärbel Kloppstech. Sie hat vor allem die Feten in bester Erinnerung. Die neunten Klassen hatten damals die Elfte zum Paten und so entstanden rasch die besten Freundschaften. Sogar eine Schulband wurde gebildet, die im Kreiskulturhaus bei den Schulfesten und in der Landratsvilla, dem Internat der EOS, bei den Klassenfeiern aufspielte.

Beim Kulturprogramm, das Musiklehrerin Angela Breyer mit den Talenten verschiedener Jahrgänge bestritten hatte, wurde auch manches Bildungsgut ins Gedächtnis gerufen, das seit 50 Jahren im Verborgenen ruhte, wie Fontanes Ballade "John Maynard". Die Moderatoren Dustin und Anna zauberten vieles aus ihrem Kulturkoffer, das die Jubilare begeisterte. Im Anschluss bekamen die 67er ihre Ehrendiplome und vor allem viel Zeit zum Plausch darüber, wie es "damals" war.