Panketal (MOZ) "Seit wir an diesem Projekt arbeiten, achte ich vielmehr darauf, wo zuhause das Licht an ist", berichtet Nele Richter aus der 7 b. Sie scheue sich auch nicht, die Eltern darauf hinzuweisen. Denn seit einer Woche forscht sie gemeinsam mit neun Mitschülern ganz genau nach Stromfressern im Haushalt und in der Schule.

Auf die Idee, ein Woche lang unter dem Thema "Energie sparen und Klima schützen" zu arbeiten und gemeinsam fachübergreifend viel zu lernen, kam ein ehemaliger Schüler der freien Stadtrandschule im Grünen. Der heute 28-jährige Martin Thiele hat inzwischen das Studium des Fachs Global Change Management an der Eberswalder Hochschule hinter sich und arbeitet als Klimaschutzmanager im Landkreis Havelland. "Ich bin im Förderverein dieser Schule und hatte einfach Spaß daran, die Schüler an das Thema heranzuführen", erzählt der junge Mann. Dafür nahm er sogar extra eine Woche Urlaub.

Dass die Mädchen und Jungen eine Vielzahl an Ideen entwickelten, darüber freut sich auch ihre Biologie-Chemie-Lehrerin Bianca Herrmann. "Wir wollen den Blick der Schüler auf Themen wie Umwelt und Energie lenken und schauen, was jeder selbst tun kann, um effizienter zu handeln", berichtet sie von der Grundidee. Eine ganze Liste kam dabei zusammen. Bei einem Klimafrühstück untersuchten die Siebtklässler zum Beispiel, welche Energiebilanz ein Apfel hat, der aus Übersee eingeschifft wird. Treibhauseffekt und Klimawandel wurden in Datensammlungen erfasst. Auch der ökologische Fußabdruck der eigenen Schule in Sachen Kohlendioxid-Ausstoß wurde untersucht. Stromfressern auf der Spur war eine Gruppe Mädchen, die am Freitag nun Warn-Aufkleber bastelte. Zum Beispiel für Computer, aber auch Räume, die keiner nutzt. Eine Modenschau aus Recyclingmaterial, um zu demonstrieren, was sich alles wiederverwenden lässt, könnte noch folgen.

Mit einem Punktesystem, berichtet Thiele, erarbeiteten die Kinder dann eine Art Wertigkeitstabelle. Ganz vorn landete zum Beispiel der Wunsch nach einem eigenen Schulgarten, der als Idee schon einige Zeit existiert, aber noch ein bisschen Schwung braucht.

"Wir haben viel gelernt", schätzt Bianca Herrman ein. "Was ist Energie überhaupt? Was ist Leistung? Wo können wir selbst eingreifen? Damit haben wir uns ausführlich beschäftigt." So könnte eine Arbeitsgruppe Energie und Umweltschutz gegründet werden, die an der Ganztagsschule noch fehlt. Auch die klimafreundliche Klassenfahrt wurde analysiert. Mit dem Segelschiff oder Fahrrädern zu verreisen, sei da deutlich besser, als einen Reisebus zu besteigen.

Nun muss alles der Schulleitung vorgestellt werden, um zu sehen, was umsetzbar ist. Spaß hat es auf alle Fälle gemacht, wie Jette Halbach zusammenfasst: "Energiesparen, find ich gut!"

Wer sich von vielen weiteren Projekten, die Schüler erarbeitet haben, überzeugen will, kann am 15. Juli ab 10.30 Uhr zum Sommerfest auf den Hof kommen.