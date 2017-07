Schlussakkord mit Halleluja

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Ein musikalisches Feuerwerk mit Glitzer und Fontänen aus Klängen und Tönen zündete die Uckermärkische Musik- und Kunstschule am Donnerstagabend in der Angermünder Marienkirche und entflammte die Herzen des Publikums vom ersten bis zum letzten Takt. Es ist zur Tradition geworden, dass zum Abschluss eines Schuljahres Schüler aller Fächer, Solisten, Ensembles und Chöre ein großes gemeinsames Konzert unter der Leitung von Musikschulleiterin Dorothea Janowski geben, für das die Marienkirche eine würdige Kulisse bietet und gerade groß genug ist, um die zahlreichen Zuhörer zu fassen. Die Vielfalt der Sparten, von Violine bis Orgel und von Bläserensemble bis zur Singklasse, sowie die Breite des Repertoires, das von Klassik über Jazz bis Pop reicht, sorgten für einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen Abend mit so manchem Gänsehautmoment und begeistertem Jubel. Angelika Svarovsky vom Vorstand des Trägervereins Musikfreunde Angermünde moderierte den Abend, stellte die kleinen und großen Künstler vor jedem Beitrag vor und plauderte über Besonderheiten und Projekte der Musikschule. Dazu gehört unter anderem der Schwerpunkt der Chormusik.