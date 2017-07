Von einem vergessenen Sarg

artikel-ansicht/dg/0/

Paretz (MOZ) Ab sofort braucht kein Paretz-Besucher auf eine offizielle Führung warten. Sie wird täglich per Audioguide möglich. Der ist an der Schlosskasse kostenlos erhältlich, teilt die Stadtverwaltung mit, und führt die Interessenten in dem denkmalgeschützten Dorfensemble etwa 60 Minuten lang zu den historischen Sehenswürdigkeiten wie das Schloss, natürlich mit entsprechenden Beschreibungen.

Das Gotische Haus als ehemalige königliche Schmiede, die Luisenpforte, den in der Umgebung einzigartigen Eiskeller und die restaurierte Dorfkirche sind einige der Stationen. Rund um die denkmalgeschützte Dorfkirche befindet sich einer der geheimnisvollen Paretzer Orte. Es ist einer der zwei örtlichen Friedhöfe. Und den gibt es schon seit dem Mittelalter, wie mehrere Begräbnisschichten beweisen, die bei Bauarbeiten gefunden wurden. Allerdings störte Friedrich Wilhelm III., als er 1797 das Dorf kaufte, dass sich in der Sichtachse des Schlosses der Friedhof mit den Grabhügeln befand. Eine beabsichtigte Schließung löste ungeahnte Einwohnerproteste aus. Entsprechend eines Kompromisses durfte weiter bestattet werden, allerdings ohne Grabhügel.

Weniger kompromissbereit war wohl der Nachfolger Friedrich Wilhelm IV. Als er 1840 an die Macht kam, ließ er den Friedhof schließen und stellte der Gemeinde die Fläche des heutigen Friedhofs zur Verfügung. Stehen blieb nur das große gusseiserne Kreuz. An die heutige Stelle neben der Kirche wurde es erst 1929 umgesetzt, informierte kürzlich der langjährige Kastellan des Paretzer Schlosses, Matthias Marr. Er wies auch auf das auf dem heutigen Friedhof um 1850 aufgestellte große Mittelkreuz hin. Der ursprüngliche Entwurf sei durch den König so grundlegend verändert worden, dass man die Gestaltung durchaus Friedrich Wilhelm IV. zuordnen kann, meinte Marr. Drei Jahrzehnte später wurde der Friedhof erweitert und mit der noch heute existierenden Mauer mit Ziegelsteinen umfriedet, die noch in Paretz gebrannt wurden. Die Friedhofskapelle, ein Einzeldenkmal, wurde 1887 gebaut und ist das einzige Paretzer Gebäude, das komplett aus im Ort gebrannten Ziegeln errichtet wurde. Es gehörte einst dem Paretzer Ziegeleibesitzer Wilhelm Müller, dessen Erben es 1929 an die Kirchengemeinde verkauften. Die kleine Leichenhalle befand sich zu dieser Zeit noch in der Friedhofsecke am Gotischen Haus.

Es ist ein Verdienst des viele Jahre in Paretz wohnhaften und im vergangnen Jahr verstorbenen Hans-Wolfgang Keil, dass die Feierhalle so restauriert wurde, dass die Bemalung des Innenraumes mit dem Kreuzrippengewölbe im neugotischen Stil jetzt wieder in ursprünglichen Farben und Formen bewundert werden kann. Er warb dafür die notwendigen Spenden ein und es war seine Idee, dass die fast 400 goldenen Sterne an der Decke des Innenraumes, die an einen Sternenhimmel erinnern, verkauft wurden und so insgesamt die benötigten rund 30 000 Euro für die denkmalgerechte Restauration zusammenkamen. Auf dem geheimnisvollen Ort Friedhof Paretz findet der Besucher auch zwei Kuriositäten. Das relativ große Eisenkreuz der Grabstelle der Mutter und der Schwiegermutter des Paretzer Ortschronisten, Organisten und Lehrers Fritz Henry wächst in einen sich darum windenden Baum ein. Dieser hat es mit seinem kuriosen Wuchs wohl geschafft, dass das Kreuz während der nach der politischen Wende angewiesenen Neuordnung des Friedhofes stehen bleiben durfte. Und gleich dahinter befindet sich eine relativ kahle Stelle. Hier hat im Frühjahr eine Filmcrew einen Film gedreht - und vergaß zunächst den Filmsarg wieder mitzunehmen.