Bauausschuss lehnt Poller ab

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Eine klare Absage erteilte der Fürstenberger Bauausschuss am Donnerstag dem Ansinnen, Poller entlang der Berliner Straße aufzustellen, um Autofahrer daran zu hindern die Seitenräume zwischen Plonkapark und Bergstraße beziehungsweise den Wohnblöcken Nummer 68 bis 75 weiter südlich zu zerfahren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587173/

So ähnlich sollten die Poller auch an der Berliner Straße aussehen.

So ähnlich sollten die Poller auch an der Berliner Straße aussehen. © MOZ/Unger

Obwohl die Initiative dazu von dem am Donnerstag krankheitsbedingt fehlenden CDU-Stadtverordneten Thomas Burmann ausgegangen war, versagte auch seine Vertreterin an diesem Abend, Ilona Friedrich, dem Vorhaben die Unterstützung. Sie sprach stattdessen davon, dass mit Pollern Anwohner "drangsaliert" werden. Für Post und Pflegedienst bliebe außerdem nur die Möglichkeit auf der B 96 oder dem Gehweg zu parken.

Vom Tisch war von vornherein, entlang des gesamten Abschnittes Poller zu errichten. Stattdessen hatte die Stadtverwaltung vorgeschlagen, diese nur entlang der Grundstückszufahrten aufzustellen und ein Abbiegen auf den Seitenstreifen so zu erschweren. Mit 30 bis 35Euro an Materialkosten pro Poller sei zu rechnen, sagte Bauamtsleiter Dr. Ralf Lunkenheimer. Anstatt der Poller begrenzende Hecken zu pflanzen, habe man verworfen. Findlinge, wie von Dirk Hudiczek (Pro Fürstenberg) vorgeschlagen, seien nicht zulässig. Doch die Poller seien wenig stabil, gab Letzterer zu bedenken. In wenigen Jahren seien diese auszutauschen, sofern überhaupt noch vorhanden. Einzig Manfred Saborowski (Linke) warb für die Pollervariante. Bei der Gegenstimme von Ilona Friedrich reichte dies für eine positive Empfehlung des Bauausschusses jedoch nicht aus. Gregor Klos und Raimund Aymanns enthielten sich.

Ein Patentrezept gegen das Zerfahren der Seitenräume hatte jedoch keiner.