Zu alt, zu eng, zu marode

Andreas Rosch, der stellvertretende Ortswehrführer von Wriezen, redet nicht lange um den heißen Brei herum und benennt beim Rundgang durch das Gerätehaus und dessen Anbau am Donnerstagabend ohne Umschweife die Mängel. Die Mitglieder des neu gegründeten Feuerwehrausschusses, darunter Gerhard Dewitz (SPD) und Reiko Heinschke (CDU/UWG) in Vertretung von Dirk Hennig, sind nicht das erste Mal vor Ort. Dennoch sind sie überrascht von der Vielzahl der Probleme, mit denen sich die Feuerwehrleute seit langem konfrontiert sehen.

Die beginnen bei der Ein- und Ausfahrt zum Feuerwehrgerätehaus, die nicht getrennt sind und an einer Durchgangsstraße liegen. Diese wird von Autofahrern und Fußgängern genutzt und kann im Ernstfall zu gefährlichen Situationen führen. Zudem fehlt im Gerätehaus eine Absauganlage. Wie stark die Abgase sind, das können die Ausschussmitglieder selbst feststellen, als Ortswehrführer Robby Menzel die Einsatzfahrzeuge rausfahren lässt. Das Gebäude selbst platzt aus allen Nähten. Es bietet weder Platz für die drei Fahrzeuge noch für die Rettungskräfte. Bei Alarmierung herrscht Gedrängel in der Fahrzeughalle, weil sich die Männer und Frauen direkt neben einem der drei Autos umziehen müssen. An einem automatischen Schließsensor für eines der Tore sei gespart worden, berichtet Andreas Rosch. Zurzeit müsse der letzte Mann solange auf den Knopf drücken, bis das Tor geschlossen sei. Für die Bekleidung der Jugendfeuerwehr sei nur bedingt Platz. Der Putz platzt von den Wänden, die Fassade bröckelt, durch den Fußboden zieht sich ein großer Riss. Der gesamte Gebäudekomplex entspreche nicht mehr den energetischen Anforderungen, so Rosch. Die Heizungsanlage funktioniere nicht richtig. Thermostate fehlen. Die elektrischen Leitungen, wie die in der Werkstatt, sind viele Jahrzehnte alt. Außerdem gebe es immer noch keinen Gerätewart, informierte Rosch die erstaunten Ausschussmitglieder. Obwohl dieser schon lange vom Bürgermeister zugesagt worden sei, fügt er hinzu. Jetzt müssten die Feuerwehrmänner zusätzlich noch Zeit ans Bein binden, um die Atemschutzgeräte nach jedem Einsatz zur Überprüfung ins Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) zu bringen.

Weitere Mängel gibt es im Raum der Jugendfeuerwehr sowie im Versammlungsraum, die beide über ein marodes Treppenhaus zum angrenzenden Gebäude zu erreichen sind. Der Versammlungsraum sei für die 30 Männer und sieben Frauen zu klein und im Sommer zu warm, so Rosch. Es gibt nur zur Straße hin Fenster. Und nicht nur das: "In der Ecke bildet sich Schimmel. Die Beleuchtung ist uralt. Und außerdem haben wir einen Haus- und Hofmarder", berichtet Robby Menzel. Für die Männer und Frauen der Wriezener Feuerwehr gibt es nur einen Ausweg aus der Misere - einen Neubau.

Dessen ist sich Gerhard Dewitz wohl bewusst, wenngleich er gegenüber dieser Zeitung zugibt, dass das nicht von heute auf morgen geschehen könne und sowieso erst von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden müsse. Dennoch will der SPD-Abgeordnete von der Wehrleitung wissen, ob sie sich bereits Gedanken über einen neuen Standort gemacht haben. Ein möglicher Standort könnte nach Meinung von Thomas Keil, Stadtbrandmeister und Mitglied der Wriezener Feuerwehr, der Schützenplatz sein. Von anderen wird das Lehrlingswohnheim in der Frankfurter Straße favorisiert. Dewitz selbst bringt den Parkplatz und das Gelände des alten Gaswerkes im Sonnenburger Weg ins Spiel.

Doch Karsten Illm, Bauamtsleiter von Wriezen, hält nichts von einer Standortdiskussion bis ins kleinste Detail. Und so setzt Andreas Rosch seine Führung fort, bringt die Ausschussmitglieder in die kleine Unterstellhalle, ein ehemaliger Pferdestall. Dort finden Mannschaftstransportwagen, Anhänger, Boot und anderes Zubehör Platz. Sicher stehen sie dort jedoch nicht. Die Tore sind nur verriegelt. Die Beleuchtung ist notdürftig, die Ausfahrt zu kurz.

Zum Schluss weist Rosch auf die Einsatzkleidung hin. Das eine oder andere Ausschussmitglied ist vom Gewicht überrascht. "Mit Schuhen kommen wir locker auf 35 Kilo", so der Vize-Feuerwehrchef. Und die meisten der Jacken und Hosen sind noch nicht ein einziges Mal gewaschen worden. "Meine trage ich jetzt fünf Jahre", so Robby Menzel.

Im Anschluss trifft sich der Ausschuss im Rathaus zur Sitzung. Dabei geht es vor allem um die Feuerwehrstatistik (Bericht folgt).