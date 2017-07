Empfang eröffnet 650-Jahrfeier in Rüdnitz

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Als willkommene Chance, sich mit der Geschichte der eigenen Heimat zu befassen, würdigte Biesenthal-Barnims Amtsdirektor André Nedlin die 650-Jahrfeier in Rüdnitz. Eröffnet wurde sie am Freitag mit einem Empfang ehrenamtlich engagierter Bürger - von der Feuerwehr über die Sportvereine bis zum Bürgerverein.

"Ob Rüdnitzer oder Bernauer - man wird es durch Geburt oder durch ehrenamtliches Engagement", hielt Bernaus Bürgermeister André Stahl fest. Der Gemeinde Rüdnitz wünschte er, dass sie am eingeschlagenen Weg der Eigenständigkeit lange festhalte. Stahl überreichte Bürgermeisterin Christina Straube ein Buch über die Marienkirche. Es soll, so die Bürgermeisterin, in der Bibliothek des Bürgerverein einen Platz für alle finden.

Hans-Günther Hartmann, Ortsvorsteher im Nachbarort Lobetal, kündigte als Geschenk des Ortsbeirates eine im Herbst zu pflanzende Winterlinde an. Sie soll, so Christina Straube, der erste Baum im künftigen Park der Erinnerung sein, der Ortsvorsteher Rainer Staude schon seit Langem am Herzen liege.

Ein Höhepunkt der Feier wird der historische Festumzug am Sonnabend um 11 Uhr sein.