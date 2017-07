Elf Tage lang Sperrung Am Kurpark

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Von Montag an ist im Zentrum von Bad Saarow die Straße Am Kurpark im Abschnitt zwischen Seestraße und Ulmenstraße gesperrt. Grund sind Bauarbeiten zur Verlegung neuer Hausanschlüsse. Die Sperrung dauert laut Plan elf Tage bis Freitag, 21. Juli. Das teilt die Scharmützelsee-Amtsverwaltung auf ihrer Internet-Seite mit. Neben dem betroffenen Straßenzug entsteht derzeit der Wohn- und Geschäftskomplex Kurpark-Kolonnaden. Die Straße Am Kurpark ist dort als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Dennoch gibt es im Alltag immer wieder Autofahrer, von denen der Abschnitt als Verbindung zwischen Pieskower Straße und Ulmenstraße genutzt wird, um den Kreisel am Bahnhof zu umfahren.