Bauersee für jedermann

Woltersdorf (MOZ) Der Bauersee liegt mitten in Woltersdorf - und war dennoch bisher nicht öffentlich zugänglich. Am Donnerstagabend wurde die bereits im vergangenen Jahr im Groben fertiggestellte Zuwegung geöffnet. Bis zum Rondell auf halber Höhe können den Weg auch Rollstuhlfahrer nutzen.

Wer kein Grundstück am Bauersee hat, musste sich bisher schon durch die Büsche schlagen, um an das Ufer des Gewässers zu kommen. Ab sofort ist das Unterfangen deutlich einfacher.

Bürgermeisterin Margitta Decker eröffnete am Donnerstagabend im Beisein von Bauamtsleiterin Kerstin Marsand, Gemeindevertretern, Landschaftsplanerin Miriam Nöbel und Christian Ertel, Chef der ausführenden Baufirma, den ersten öffentlichen Zugang zum See an der Rüdersdorfer Straße. "Es war ein langwieriger Prozess bis hierher", erinnerte Decker an zahlreiche Ausschusssitzungen vor der finalen Entscheidung für die Schaffung des Zugangs. Eine Frage, die diskutiert wurde: Wie schafft man es, die Anlage behindertenfreundlich zu bauen, ohne den Kostenrahmen zu sprengen? Auf einen Zugang von der Bushaltestelle an der Rüdersdorfer Straße, unweit der Seestraße, wurde deshalb verzichtet. "Eine behindertenfreundliche Lösung wäre dort zu teuer gewesen, weil man mehr Gefälle hätte überwinden müssen", sagt Miriam Nöbel. Das Gelände zwischen Straße und See weist einen Höhenunterschied von 6,50 bis 8 Meter auf.

Die jetzt gebaute Zuwegung biegt ein paar Meter nördlich von der Haltestelle in Richtung See ab. Auf Straßenhöhe gibt es eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder.Von dort schlängelt sich ein gepflasterter Weg mit acht Prozent Gefälle bis zu einem Plateau mit Bänken und Bäumen, von dem aus man einen wunderbaren Blick auf den See werfen kann.Bis hierher ist der Weg auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Dann folgt eine Treppe mit Rampe für Fahrräder und Geländer.

Die Kosten für die gesamte Anlage liegen bei 103 000 Euro. Ein Drittel davon trägt die Gemeinde, den Rest teilen sich Land und Bund. Es ist die letzte Baumaßnahme aus der Förderung "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen", über die seit 1991 etwa 10,3 Millionen Euro in Woltersdorf verbaut worden sind. Das Geld floss unter anderem in den Schleusenplatz und die Strandpromenade.

Im unteren Bereich der Zuwegung, auf Seehöhe, ist der dort liegende Rasen in Teilen mit einem sogenannten Geo-Gitter und einer Schottertragschicht befestigt und erhöht worden. Damit soll sichergestellt werden, dass die Besucher den See trotz des weichen Torfbodens ganzjährig erreichen können und keine nassen Füße bekommen, wie Christian Ohlrich vom Bauamt erklärt. Er freut sich darüber, dass der Naturraum des Sees nun für jedermann erlebbar ist. "Mit ein bisschen Glück kann man hier Biber sehen."

Fertiggestellt wurde die Anlage "zu 95 Prozent" im vergangenen Jahr, erklärt Christian Ertel von der Baufirma. "Die Pflanzen mussten erst einmal anwachsen, damit der Hang eine gewisse Festigkeit bekommt", erklärt er, warum der Weg erst jetzt freigegeben wurde. Bürgermeisterin Margitta Decker freute sich bei der Eröffnung jedenfalls, "dass alles so schön grün und sauber ist" und ergänzte: "Ich hoffe, das bleibt so."

