Mit Fleiß und Ausdauer zum Abschluss

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587179/

Es ging international zu, bei der feierlichen Zeugnisübergabe des Neuzeller Rahn-Gymnasiums. Nermeen Metwally von der ägyptischen Botschaft in Berlin hielt die Festansprache. Und Valeriia Perelygina grüßte auf Russisch ihre Eltern, die in Russland per Internetübertragung live die Feierstunde zur Zeugnisübergabe miterlebten. Das Zusammenleben mit unterschiedlichen Kulturen sei etwas Besonderes gewesen, hob Schulleiter Sven Budach in seiner Ansprache hervor. "Es gibt viele Menschen, die diese Erfahrung, mit anderen Kulturen zusammenzuleben, nicht erfahren haben". Ermunterte Budach die Schüler, dies zu bewahren.

Tatsächlich stammen die diesjährigen Absolventen aus sieben unterschiedlichen Ländern, aus Deutschland, Südkorea, China, Polen, Russland, der Ukraine und Ägypten. Nermeen Metwally von der ägyptischen Botschaft hob in ihrer Festansprache hervor, dass immer mehr junge Menschen aus Ägypten in Deutschland studieren oder zur Schule gehen. "In Ägypten wird die deutsche Bildungswelt bewundert", sagte sie und ergänzte: "Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft."

Zu der Feierlichkeit in Neuzelle gehört auch, dass die Besten mit einer goldenen Schärpe geehrt werden. In diesem Jahr sind es 20 Schüler, deren Notendurchschnitt auf dem Abschlusszeugnis besser als 1,5 ist. Tobias Pradel, Karl August Ulrich, Kara Möbus, Yuqi Pan (China) sowie Valeriia Perelygina haben sogar mit einem Schnitt von 1,0 abgeschlossen. Valeriia Perelygina ist, da sie die höchste Punktzahl aller Absolventen hat, die Jahrgangsbeste.

Sven Budach sagte in seiner launigen aber auch nachdenklich Rede, dass er selbst nicht zu den besten Schülern gehört habe. Mit dem Erreichen des Abschlusses hätten die Schüler gezeigt, dass sie über Fleiß und Ausdauer verfügen.

Bei der Frage, was nun nach dem erfolgreich bestandenen Abitur in Angriff genommen werden soll, hatte er einen kleinen Tipp. Judith Altmann, die als Tutorin und Deutschlehrerin erstmals einen Kurs erfolgreich zum Abitur geführt hat, gehörte selbst mit zu den ersten Absolventen am Gymnasium in Neuzelle