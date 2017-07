Vor dem lustigen Schwank ein Stadtrundgang

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (jök) Das "Theater 89" aus Nordwestuckermark hat Freitagabend auf dem Kirchhof in Beeskow das Stück "Die Hans Sachs Spiele" aufgeführt. Die Aufführung erfolgte im Rahmen des jährlichen Sommertheaters, eine Aktion der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen.

Im Mittelpunkt standen die drei Schwänke "Das heiß Eisen", "Der fahrend Schuler im Paradies" und "Der Rossdieb zu Fünsing mit den tollen diebischen Bauren". Ausführende waren Kristin Schulze, André Zimmermann, Christian Schaefer und Matthias Zahlbaum. Die Regie führte Hans-Joachim Frank.

Hans Sachs bot sich im Reformationsjahr als Thema an, weil der Nürnberger Schuhmacher, Spruchdichter, Meistersinger und Dramatiker als geistiger Weggefährte Martin Luthers gilt.

Vor der Theateraufführung hatte Beeskows Bürgermeister eine Stadtführung zum Thema Altstadtsanierung angeboten, an der sich zahlreiche Interessierte beteiligten. Auf dem Weg stellte der Bürgermeister Beispiele gelungener Sanierungsvorhaben vor, beispielsweise die Schmuckwerkstatt in der Brandstraße. Es wurden aber auch Objekte gezeigt, die noch der liebevollen Hand des Sanierers bedürfen.

