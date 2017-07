Polizeibericht Eberswalde vom 07.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Ein 49-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochabend bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt. Der Radler war an der Bahnhofsbrücke stadteinwärts unterwegs. Als er die Ampel am Bahnhofsring erreichte, bog ein Pkw nach rechts ab und übersah den Mann auf dem Zweirad. Der musste bremsen und stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Hyundai-Fahrer fuhr weiter. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Angeblich günstige Handwerker

Panketal. Anzeige gegen angebliche Handwerker hat am Dienstag eine Panketaler Familie erstattet. Die Männer hatten eine Dachsanierung für einen sehr geringen Preis angeboten und die Arbeiten sofort begonnen. Als sie vom Dach stiegen, verlangten sie wortreich das Zehnfache. Die Familie zahlte und ging dann erst zur Polizei.

Bei Erdarbeitentödlich verunglückt

Wandlitz. Bei Erdarbeiten vor seinem Grundstück ist ein Hausbesitzer in der Ruhlsdorfer Straße am Mittwochabend unter einer Mau-er begraben worden. Warum das Bauwerk umstürzte, ist noch unklar. Der 44-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und verstarb am Morgen.