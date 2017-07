Polizeibericht Bernau vom 07.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587185/

Panketal. Anzeige gegen angebliche Handwerker erstattete eine Panketaler Familie. Die Männer hatten eine Dachsanierung sehr günstig angeboten und sofort begonnen. Als sie dann vom Dach stiegen, verlangten sie wortreich das Zehnfache. Die Familie zahlte dies und ging dann erst zur Polizei.

Radfahrer übersehen und Fahrt fortgesetzt

Eberswalde. Am Mittwochabend fuhr ein Radler an der Bahnhofsbrücke stadteinwärts. Als er die Ampel am Bahnhofsring erreichte, bog ein Pkw nach rechts ab. Der Fahrer sah den Radler nicht, der bremste und stürzte. Dabei verletzte sich der 49-Jährige schwer. Der Hyundaifahrer hielt nicht. Jetzt wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Ersparnisseergaunert

Finowfurt. Eine ältere Dame wollte alte Pelzmäntel verkaufen und hatte dazu miteinem Ankäufer, der dies in einem Anzeigenblatt annonciert hatte, einen Termin vereinbart. Der Mann gewann das Vertrauen der Frau und erzählte, dass Geldscheine der Jahre 2002 und 2003 bald ungültig werden. Er bot ihr an, dies für sie zu überprüfen. Daraufhin holte die Rentnerin ihre Ersparnisse, übergab sie dem Fremden. Der ging damit zum Auto und verschwand. Die Polizei sucht nach dem Betrüger.

Berlin/Bernau. Wegen der Instandsetzung der Bösebrücke verkehren die Züge auf der S-Bahnlinie S 2 am Sonnabend von 11 bis 23 Uhr zwischen Blankenburg und Buch nur im 20-Minuten-Takt. Außerdem werden die S-Bahnen zwischen Marienfelde und Bernau über Schönhauser Allee umgeleitet. Es kommt zu veränderten Fahrzeiten, Bahnsteig- und Gleisänderungen.

Verkehrstipp