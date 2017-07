Polizeibericht Seelow vom 07.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus. Am Mittwochnachmittag bemerkte ein 92-jähriger Anwohner der Frankfurter Straße einen fremden Mann in seinem Haus. Der Fremde behauptete, von der Polizei zu sein und verließ sofort das Haus.

Als die Eigentümer in den Räumen nachschauten, stellten sie fest, dass Schmuck und Bargeld fehlten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Ohne Pflichtversicherung

Lietzen. Zwischen Lietzen und Dolgelin kontrollierte die Polizei am Donnerstagmorgen einen Traktor mit Anhänger. Die Beamten stellten fest, dass der Traktor nicht zugelassen und somit unterwegs war, ohne versichert zu sein. Der Fahrer ist auch der Besitzer, der sich für die Verstöße verantworten muss.

Zeugin gesucht

Seelow. Am 1. Juli fuhr der Fahrer eines Pkw gegen22 Uhr auf der Berliner Straße und bog nach links ab. Dabei hätte er mit dem Pkw eine Fußgängerin erfasst, wenn diese nicht zur Seite gesprungen wäre.

Der Fahrer des Pkw konnte ermittelt werden, doch die Fußgängerin ist der Polizei noch unbekannt. Sie wird gebeten, sich als Zeugin bei der Polizei in Seelow zu melden.

Einbruch misslang

Seelow. In der Bertolt- Brecht-Straße versuchten unbekannte Täter am Mittwoch in der Zeit von 10 Uhr und 15 Uhr eine Terrassentür aufzuhebeln. Sie gelangten aber nicht ins Gebäude. Der Schaden liegt bei 100 Euro.