Polizeibericht Neuruppin vom 07.07.2017

Neuruppin (RA) Als eine Firma am Mittwoch ihre Einnahmen bei der Bank einzahlte, befand sich darunter eine gefälschte 20-Euro-Banknote. Der Automat spuckte den Schein wieder aus. Polizeibeamte stellten das Plagiat sicher und nahmen eine Anzeige wegen des in Umlaufbringens von Falschgeld auf.

Radfahrer verletzt

Neuruppin (RA) Einen Radfahrer erfasste ein 38-Jähriger Skoda-Fahrer am Donnerstagmorgen am Abzweig nach Molchow in Alt Ruppin. Der 67-Jährige rollte über die Motorhaube des Skodas und stürzte. Dabei wurde er verletzt und musste ins Krankenhaus. Schaden: 750 Euro.

Kennzeichengefunden

Neuruppin (RA) Ein 57-Jähriger fand am Mittwoch ein in Fahndung stehendes Nummernschild in seinem Garten an der Karl-Liebknecht-Straße. Er übergab den Fund der Polizei. Die Fahndung wurde gelöscht.

Lackschäden am Auto

Neuruppin (RA) Lackkratzer bemerkte eine 47-Jährige an ihrem VW-Touran am Mittwochmorgen nachdem sie einkaufen war. Der Wagen stand in einer Parklücke am Babimostring. Der Sachschaden: 2 000 Euro.