Renteneinheitsillusion

Berlin (MOZ) Bis 2025 verschwinden die Ost-West-Unterschiede bei der Rente. So lautet der Beschluss. Scheinbar. In Wahrheit werden die Rentenpunkte angeglichen und die Höherwertung der Ost-Löhne abgeschmolzen. Gleiche Rente für gleichen Lohn. Und das ist auch richtig so. Zwar werden die Löhne im Osten im Durchschnitt niedriger bleiben als im Westen. Aber der Lohnunterschied zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein ist um ein Vielfaches größer als der zwischen Schleswig-Holstein und Brandenburg. Wenn der Werkzeugmacher in Frankfurt (Oder) genau so viel verdient wie sein Kollege in Kiel, dann erwirbt der Frankfurter im Moment höhere Rentenansprüche. Was selbstredend ungerecht ist.