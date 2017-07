Unesco setzt Welterbe-Beratungen fort

artikel-ansicht/dg/0/

Krakau (dpa) Die Unesco setzt am Samstag in Krakau ihre Beratungen über neue Welterbestätten fort. Als letzter Programmpunkt könnte am Nachmittag auch der Antrag zu den Höhlen der ältesten Eiszeitkunst aus Baden-Württemberg debattiert werden, wie Unesco-Sprecherin Katja Römer sagte. Sie wies auf mögliche Verzögerungen bei der Diskussion der Welterbe-Experten hin. Dadurch könnten Entscheidungen zu den drei deutschen Nominierungen auch erst am Sonntag fallen. Deutschland hat sich außerdem mit den Bauhausstätten in Dessau und Bernau sowie dem Naumburger Dom und der hochmittelalterlichen Kulturlandschaft an Saale und Unstrut um den begehrten Unesco-Titel beworben.