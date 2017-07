Diebstahl eines wertvollen Stoffes

artikel-ansicht/dg/0/

Es könnte sich, zumindest gibt es dafür Hinweise, um eine international operierende Tätergruppe handeln, die es auf einen ungewöhnlichen Stoff abgesehen hat: Ferroniobium, der zur Stahlherstellung benötigt wird. Und bei dem 41-jährigen Rumänen, der sich seit Montag vor dem Landgericht wegen schweren Bandendiebstahls verantworten muss, handelt es sich wohl nicht nur um einen kleinen Mitläufer, sondern um einen der Haupttäter, wenn nicht gar um den Kopf der Bande.

Insgesamt fünf Einbruchdiebstähle werden ihm in Eisenhüttenstadt und in Velbert zur Last gelegt. Allein der Wert des Zusatzstoffes, auf den es die Diebe in Eisenhüttenstadt abgesehen hatten - 17 Tonnen Ferroniobium in 68 Fässern zu je 250 Kilogramm - wird mit 340000 Euro angegeben. Allerdings wurde nur ein Teil tatsächlich wegtransportiert, der Rest - rund zwölf Tonnen - auf dem Betriebsgelände versteckt, um es später abzuholen. Allerdings kann das Material nicht mehr verwendet werden, musste entsorgt werden.

Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Um die Puzzleteile aus der Ermittlunsarbeit, die sich über mehrere europäische Länder erstreckte, zu gewichten, hat das Landgericht zehn Verhandlungstage angesetzt. Am zweiten Verhandlungstag, am Donnerstag, wurde der Ermittlungsführer der Kriminalpolizei vernommen, der zu den Taten in Eisenhüttenstadt aus Sicht der Ermittlungsbehörden Auskunft gab. Denn der Rumäne, so stellt es sich dar, muss mehrmals in Eisenhüttenstadt gewesen sein.

In der Nacht zum 14. März 2016 schlug der Angeklagte, so wirft es ihm die Anklage vor, mit mindestens fünf weiteren Tätern auf dem Betriebsgelände auf dem weiträumigen ArcelorMittalAreal zu. Sie hatten es auf Ferroniobium abgesehen, insgesamt 17 Tonnen. Tatsächlich wurde zunächst nur ein Teil der Beute beiseite geschafft. Den größten Teil des Materials, rund zwölf Tonnen, fand die Kriminalpolizei versteckt auf dem Firmengelände. Es sollte wohl später abgeholt werden. Um das zu verhindern und die Diebe zu erwischen, wurde die Beute mit einer Diebesfalle präpariert. Die schlug tatsächlich in der Nacht zum 15. April 2016 an, ohne dass allerdings ein Täter dingfest gemacht werden konnte.

Immerhin: Die Schlinge um den Hauptverdächtigen begann sich immer mehr zuzuziehen. Der Ermittlungsführer erzählte, dass international abgefragt wurde, wo ähnliche Diebstähle aufgetreten sind. In Finnland wurden die Beamten fündig, dort tauchte auch neben 60 weiteren Tätern der Name des Rumänen auf. Wenig später der nächste Treffer: Am 15. April, als der Alarm der Diebstahlsfalle losging, wurde der 41-Jährige in Frankfurt geblitzt, mit einem gestohlenen Fahrzeug, mit dem die Ware abtransportiert werden sollte. Aus Polen wird den Beamten Video-Aufzeichnungen von einer Tankstelle zur Verfügung gestellt. Darauf unter anderem der Rumäne, wie sie Diebesgut aus der ersten Tat, das auch mit einem gestohlenen Fahrzeug abtransportiert wurde, umladen. Der 41-Jährige ist endgültig im Visier der Beamten.

Im Dezember des vergangenen Jahres wollten die Täter erneut in Eisenhüttenstadt zuschlagen, die Polizei lag auf der Lauer. Dem Observierungsteam fiel ein rumänisches Auto in Eisenhüttenstadt auf, dass der Rumäne nutzte. Außerdem fuhr an den Beamten in der Nacht ein gestohlener Mercedes Vito vorbei. Die Täter brachen ihr Vorhaben ab. Der Rumäne machte sich mit dem gestohlenen Fahrzeug aus dem Staub, wurde aber auf der A12 entdeckt. Er sprang aus dem fahrenden Fahrzeug, wollte fliehen, wurde aber gestellt.