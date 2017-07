artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Führende Außenpolitiker in Moskau bewerten das erste Treffen von Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump positiv. Das Gespräch der beiden Staatschefs beim G20-Gipfel in Hamburg könne der Anfang eines Prozesses sein, die Abwärtsspirale in den bilateralen Beziehungen zu stoppen, sagte der Abgeordnete Leonid Sluzki am Freitagabend in Moskau. Der Dialog habe erste konkrete Ergebnisse gebracht, betonte er etwa mit Blick auf die Einigung auf auf einen Waffenstillstand für den Südwesten Syriens.