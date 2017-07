Kleine Künstler mit viel Beifall bedacht

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) "Es war eines der größten Indoor-Konzerte, das Hennigsdorf je erlebt hat", schwärmt Musikschuldirektor Ronny Heinrich am Tag nach dem Konzert "Musik ist klasse!" 180 Kinder aus drei städtischen Grundschulen haben am Donnerstagabend gemeinsam mit der Rockpop-Band der Musikschule hören lassen, was sie drauf haben. Die Kinder lernen im Rahmen eines vom Land geförderten Projekts für zwei Jahre in ihrer Schule das Spielen von Streich- oder Blasinstrumenten oder erlernen das Trommeln. Nicht nur die rund 500 Gäste, die in die Sporthalle des Puschkin-Gymnasiums gekommen waren, zeigten sich begeistert. Auch die für das Projekt verantwortliche Musikschullehrerin Kathrin Heinrich zollte den jungen Musikern größten Respekt. "Manche lernen ihr Instrument erst seit September", staunt sie über die Fähigkeiten. Das Programm bestand vor allem aus flotten Rhythmen von Queen bis hin zu Andreas Bouranis "Auf uns!".