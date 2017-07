Booßener feiern ihr Musical

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit stehenden Ovationen haben die Booßener am Freitagabend das Musical "700 Jahre Booßen - wir sind noch lange nicht alt" gefeiert. Mit dem Musical ist das Festwochenende zum 700-jährigen Bestehen des größten Frankfurter Ortsteil eingeläutet worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587202/

Schunkelnder Abschluss: Gemeinsam singen die Booßener am Freitagabend im großen Festzelt ihre Dorfhymne "Unser Booßen bei Frankfurt".

Am Ende singen sie gemeinsam zur Nordseeküstenmelodie: "Unser Booßen bei Frankfurt - ist der Nabel der Welt! Und wir bleiben hier wohnen - weil uns das gefällt!" Und dazu sind sie aufgestanden, haben sich untergehakt und schunkeln fröhlich im riesigen Festzelt, das hoffnungslos überfüllt ist. Und vor allem feiern sie mit Jubelrufen und nicht enden wollendem Applaus diejenigen, die gerade 80 Minuten lang etwas ganz Besonderes aufgeführt haben. Etwas, das selbst das große Frankfurt bislang nicht zu bieten hat: ein Musical, geschrieben allein für ihren Heimatort. Ein Musical, das ihre Geschichte erzählt. Und vor allem: ein Musical, dass Booßener selbst erdacht haben und das am Freitagabend von Booßenern aufgeführt wird.

Ob die vielen Mädchen und Jungen aus der Kita "Max und Moritz", aus der Grundschule "Am Mühlenfließ" und aus dem Fröbel-Hort, ob die "flotten Rentner" des Carnevals-Clubs Booßen, der Kirchen- und Gemeindechor, das Bläsertrio und das von Peter Portee geleitete Frankfurter Akkordeonorchester - sie alle haben an diesem Abend ihrem Heimatdorf Booßen einen einzigartigen Auftakt zur 700-Jahr-Feier beschert. Es bedarf keiner großen Aufforderung Jens Topplers, wie einst bei "Dalli Dalli" mit einem gemeinsamen Ruf zu jubeln: "Das war - Spitze!" Und die wohl mehr als 500 Gäste im und rund um das Festzelt stimmen applaudierend zu, als Oberbürgermeister Martin Wilke - selbst Booßener - lobt: "Das Musical war das schönste Geschenk zur 700-Jahr-Feier!"

Lob und Dank gebühren an diesem Abend vielen, vielen Helfern und Unterstützern, vor allem aber einer Frau: Alice Armbrust. Sie schrieb die Texte, suchte die Lieder aus, übernahm Organisation und Regie des Musicals "700 Jahre Booßen - wir sind noch lange nicht alt". Und Regie führt sie am Freitagabend nicht nur auf der Bühne. "Schhhhhhhh!", mahnt sie immer wieder in Richtung der Zuschauer, ihre Freude doch ein wenig zu zügeln, da die kleinen und großen Künstler Ruhe brauchen. Hilft das nicht, läutet sie die Glocke - aber meist hören die Besucher schon nach der ersten Ermahnung der ehemaligen Booßener Lehrerin.

Es wird natürlich auch gratuliert im Musical. OB Martin Wilke beglückwünscht die Booßener ebenso zum Geburtstag wie der Drzeciner Bürgermeister Ryszard Swiderski, der den Booßenern zuruft: "Ich sehe, dass ihr glückliche Einwohner dieses Dorfes seid!", und Booßens Ortsvorsteher Eberhard Vetter. Und im Namen aller sagt Eberhard Vetter "allen, die dieses Fest vorbereitet haben, ein großes Dankeschön". Und: "Ich wünsche uns allen gemeinsam drei tolle Tage!"

Die "drei tollen Tage" gehen am Sonnabend ab 11.30 Uhr weiter mit einem Familienfest und einem Kulturprogramm. Die Party im Festzelt beginnt um 20 Uhr, gegen 23 Uhr wird ein Höhenfeuerwerk abgeschossen. Der historische Festumzug startet am Sonntag um 10.30 Uhr.