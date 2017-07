Menschenkette um Nauener Platte geplant

artikel-ansicht/dg/0/

"Die 47 WKA auf dem Ketziner Stadtgebiet wirken nicht nur störend in der Landschaft, einige haben auch, wie in Falkenrehde, zu geringe Abstände zur Wohnbebauung. Wir treten gemeinsam mit der BI für den Erhalt unserer schönen Landschaft und für ein lebenswertes Ketzin/Havel ein", meinte Marcus Welzel, Vorsitzender des Stadtverbandes, zur Eröffnung des gemeinsamen Sommerfestes.

"Ich bin voll auf ihrer Seite", betonte Bundestagsabgeordneter Uwe Feiler (CDU) als Gast der Veranstaltung. Er informierte, dass es noch keine Antwort auf die von der BI initiierte Petition zum Baustopp von WKA auf der Nauener Platte gebe und versprach, sich beim Vorliegen dieser Antwort mit der BI und der Landtagsfraktion der CDU in Verbindung zu setzen.

Das Thema Windkraft werde "auf alle Fälle" auf die Tagesordnung des Brandenburger Landtages kommen, betonte Feiler. Bezüglich der bundesweit in Brandenburg höchsten Netzentgelte für erneuerbare Energien verwies der Bundestagsabgeordnete auf den ausgehandelten Kompromiss, dass ab 2019 in vier Schritten die Netzentgelte bundesweit angeglichen werden sollen.

Welche drastischen Unterschiede es gegenwärtig gibt, machte er an den Kosten von je einem Bäckermeister in Brandenburg und in Nordrhein-Westfalen deutlich. Während der eine rund 3 000 Euro pro Jahr für die Netzentgelte beisteuern muss, sind das für den Brandenburger Bäckermeister rund 8 500 Euro.

Hinsichtlich des geforderten Ausbau-Stopps von neuen WKA regte Jamila Wichniarz aus Paretz , eine der Sprecherinnen der BI, an, rund um die Nauener Platte als deutlich wahrnehmbares Signal eine Menschenkette zu bilden. Uwe Feiler versprach, auch unter anderem in den Landkreisen Oberhavel und der Prignitz zu vermitteln und so eine breite Allianz gegen die WKA in der jetzt geplanten Form zu schaffen.

Mit der Bündelung der Initiativen in mehreren Landkreisen werde die Aktion Menschenkette schon recht realistisch, meinte Jamila Wichniarz. Im Gespräch lobte sie die in Ketzin/Havel gebildete "Wind-AG", in der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vertreter der Stadtverordneten und der BI gemeinsam alle Fragen der WKA auf Ketziner Territorium beraten. Die erste gemeinsame Zusammenkunft zur Frage, wie es bezüglich der WKA in der Stadt weitergehen könnte, sei sehr sachlich verlaufen.

So sei unter anderem abgestimmt worden, dass eine Inventarliste für alle 47 WKA mit ihren Laufzeiten erarbeitet werde, aus der Rückschlüsse für den irgendwann anliegenden Rückbau der Anlagen gezogen werden können.

Stichworte sind die Finanzierung des Rückbaus, die Entsiegelung der Flächen und die Entsorgung der Anlagen. Beispielsweise gibt es für das Material der Rotorblätter gegenwärtig noch kein Recycling-Verfahren.

Mehr Klarheit über die Bedingungen für die möglicherweise auf Ketziner Territorium noch zu errichtenden WKA verspricht sich Jamila Wichniarz vom Ende Juli stattfindenden Informationsgespräch bei der gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg, die über die Windeignungsgebiete entscheidet.