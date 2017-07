Die Kunst des Eismachens

artikel-ansicht/dg/0/

Heidi D'Agnese Schmidtmann hat ihren Stand noch gar nicht richtig aufgebaut, da kommen schon die ersten neugierigen Fragen. "Sind die Hanfsamen männlich oder weiblich?", will ein junger Bursche wissen, der so aussieht, als würde er gerne mal einen Joint durchziehen. "Beides", antwortet die Eismacherin lachend und erklärt, dass Marihuana aus Hanf-Blättern gemacht wird. Bei ihr gibt es stattdessen einen Geschmacksrausch: Dafür röstet sie die Hanf-Samen in der Pfanne. "Das gibt dem Cranberries-Eis einen nussigen Geschmack", erklärt die Handwerksmeisterin, die wie ihre Mitstreiter eine weiße Kochmütze auf dem Kopf trägt.

Normalerweise verkauft Heidi D'Agnese Schmidtmann ihre handgemachten Spezialitäten in einem Wohnviertel in Dortmund-Aplerbeck. Unter 120 Bewerbern hat sie es in das deutsche Finale der "Gelato World Tour" nach Berlin geschafft. Wenn sie bei den Eismeisterschaften auf die ersten drei Plätze kommt, darf sie sich im September im italienischen Rimini mit den Besten aus der ganzen Welt messen.

Wie die meisten ihrer Mitstreiter kommt Schmidtmann aus dem Konditoren-Fach. Den Umgang mit dem kalten Nachtisch hat sie in den Patisserien von Käfer und Hilton in München gelernt, bevor sie sich vor sechs Jahren selbstständig machte. "Meine jungen Kunden fragen gerade vermehrt nach Superfood", erklärt die 49-Jährige. So habe sie den Mix aus amerikanischen Powerbeeren und den Hanfsamen entwickelt, die reich an gesunden Omega3-Fettsäuren und Antioxidantien sind. Auf künstliche Farb- und Konservierungsstoffe sowie Emulgatoren verzichtet sie. "Läden, in denen sich das Eis zu leckeren Bergen türmt, verkaufen unter anderem 50 Prozent Luft", erklärt die Expertin.

So ist die "Gelato World Tour", die von der Union italienischer Speiseeishersteller bis nach Texas, Tokio und Sydney geschickt wird, vor allem ein Feldzug gegen das Industrie-Eis. Von den rund 9000 Eisdielen in Deutschland stellt nur ein Drittel der Inhaber die Ware selbst her. Herbert Franz, der mit seinem Sohn einen Laden südlich von München betreibt, hat für sein "Bombay Dream" eine Art Milchreis aus Kokos und Basmatireis gekocht. Voller Leidenschaft berichtet er den Passanten auf dem Potsdamer Platz, wie er es mit Anis, Zimtblüte, Anis, Zimtblüte und Rosenwasser angereichert hat. Die gewagte Kreation des Mannes in kurzer Lederhose schmeckt überraschend fruchtig nach Mango. Der bunte Pfeffer, den Franz, erst nach dem Gefrieren dazu gegeben hat, kitzelt erst Minuten später würzig auf der Zunge.

Statt auf indonesisches Palm-Öl der Eis-Firmen setzt er auf die Heumilch vom Bauern um die Ecke. Selbst mit dem "Vegan"-Trend würde die Eis-Industrie riesige Geschäfte machen, weil die Herstellung mit pflanzlichen Fetten um 40 Prozent billiger sei. "Wenn ich ein veganes Eis haben will, mach ich ein Erdbeersorbet, das wirklich aus Früchten besteht."

Doch wie erkennt man einen guten Handwerks-Meister? Angelika Kaswalder hat in ihrer Eisdiele "Cuore Di Vetro" in Berlin-Mitte extra ein gläsernes Labor eingerichtet, wo ihr Kunden auf die Finger schauen können. "Zu experimentieren, wie die Zutaten miteinander reagieren, ist eine echte Wissenschaft", findet die 32-jährige Italienierin. Zur Gelato-Meisterschaft hat sie "Black Star" mitgebracht, das sie nach dem letzten Album von David Bowie benannt hat. Eine bittersüße Kombination aus Maronen, dunkler Schokolade und mit Tabak-Blättern aromatisierter Sahne.