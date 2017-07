artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Valentin Stocker war einer von fünf Hertha-Spielern, die neunzig Minuten lang gegen den Oranienburger FC Eintracht auf dem Feld standen. In der zweiten Halbzeit war der 28-Jährige sogar Kapitän der Blau-Weißen. Conradin Walenciak sprach mit ihm über das Spiel.

Herr Stocker, die Oranienburger werten die 0:2-Niederlage gegen euch als großen Erfolg. Was sagen Sie zur Leistung der Hausherren?

Die Oranienburger haben das wirklich nicht schlecht gemacht. Ein Offensivfeuerwerk hat der OFC nicht abgebrannt, aber das kann man natürlich auch nicht erwarten. Sie haben sich tief in ihre Hälfte zurückgezogen und das dann auch neunzig Minuten lang sehr ordentlich durchgezogen.

Hatte die Mannschaft sich vor dem Spiel vorgenommen, mehr Tore zu schießen?

Natürlich wollten wir ein paar mehr Treffer erzielen. Aber wenn der Gegner so tief steht, ist es immer schwer, zu Chancen zu kommen. Nichtsdestotrotz hätte schon ein bisschen mehr für uns herausspringen können.

Für den OFC Eintracht ist es ein großes Event, Hertha BSC zu Gast zu haben, und auch für jeden einzelnen Oranienburger ist es etwas besonderes, mal einen Zweikampf gegen einen Bundesliga-Spieler zu führen. Habt ihr auch Spaß an so einem Spiel oder geht es für euch in erster Linie darum, sich nicht zu verletzten?

Solche Spiele wie gegen den OFC machen uns auf jeden Fall Spaß. Wenn wir Spieler auf dem Platz merken, dass die gegnerischen Akteure sich darüber freuen, dass wir da sind und nicht darauf aus sind, uns zu verletzen, sind wir auch motiviert bei der Sache. Das war in Oranienburg definitiv der Fall. Und dann macht es uns auch Spaß, der Region und unseren Fans etwas zurückzugeben, sei es ein Trikot zu unterschreiben oder Fotos zu machen.

In den zweiten 45 Minuten haben Sie die Kapitänsbinde getragen. Zwar war es nur ein Testspiel, aber ist das trotzdem etwas Besonderes für Sie?

Ich stand ja schon öfter als Kapitän auf dem Platz. Ich glaube heute war das einfach dem Umstand geschuldet, dass ich der älteste Spieler auf dem Feld war.

Sie haben nur noch ein Jahr Vertrag bei Hertha, zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass Sie eventuell nach Basel wechseln. Wie sieht Ihre sportlich Zukunft aus?

Das sind alles Spekulationen, an denen ich mich nicht beteilige. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, und bin aktuell Spieler von Hertha BSC.