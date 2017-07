Rund 4.000 Unterschriften für Erhalt des "schrääg'rüber"

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Das ist ganz und gar nicht wenig: Rund 4.000 Unterschriften hat die Initiative "Rettet das schrääg'rüber" in den vergangenen rund drei Monaten zugunsten des Erhalts der Falkenseer Kultkneipe gesammelt. Bei rund 44.000 Einwohnern ist damit an der Zehn-Prozentmarke gekratzt worden. Die Mitstreiter, darunter Andreas Maul alias DJ Andy sowie Lutz Rohmann, bekannt als DJ Ikarus, haben jüngst Bürgermeister Heiko Müller (SPD) die Dokumentation dazu überreicht.

"Die Resonanz ist überwältigend", sagte Maul. "Viele Falkenseer haben sich beteiligt und damit ihre Liebe zum ,Schrääg'rüber' gezeigt. Uns haben selbst Zuschriften aus Österreich und der Schweiz per Post erreicht, vermutlich von Exil-Falkenseern." Überhaupt haben die Gewerbetreibenden, 55 an der Zahl, die Aktion der Initiative unterstützt und die Unterschriftenlisten ausgelegt, weit über 600 kamen zusammen. Auch die Autoaufkleber "Rettet das schrägg" hatten zuletzt reißenden Absatz erfahren. Wie es nun weitergeht, ist offiziell nicht bekannt. Noch nicht alles sei spruchreif und dementsprechend in der Schwebe, meinte Maul.

Bekanntermaßen war Anfang April dieses Jahres bekannt geworden, dass die Vermietern des Objektes, in dem die Szenekneipe seit mehr als 20 Jahren beheimatet ist, eine ordnungsgemäße Kündigung zum Ende dieses Jahres schriftlich kundgetan hatte. Das sorgte für helle Aufregung unter den "schrääg-Fans", die nach wie vor anhält. Seither muss Geschäftsführer Heiko Richter nach Alternative suchen, die es bislang nicht gibt.