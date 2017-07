"Reichsbürger" halten Verwaltungen in Atem

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die in Verantwortung stehenden Mitarbeiter der Rathäuser in den Städten und Gemeinden des östlichen Havellandes sind offenbar kaum Anfeindungen und Respektlosigkeiten ausgesetzt. Das zumindest sagen die Entscheidungsträger mehrheitlich. Vereinzelte Fälle hat es aber dennoch gegeben, die allerdings nicht überbewertet werden. In Brieselang hatte zuletzt Verwaltungschef Wilhelm Garn über Verbalattacken von Bürgern geklagt, die in Form sowie Art und Weise nicht hinnehmbar seien.

In der größten Stadt des Havellandes in Falkensee hat es laut Angaben von Justiziar Dr. Harald Sempf keine großartigen Konfrontationen oder gravierende Konflikte gegeben.

"Wir haben eher Schwierigkeiten mit sogenannten Reichsbürgern. Die beschäftigen uns weitaus mehr mit ihren ellenlangen Schriftsätzen. Das belastet uns in der Verwaltung, weil wir trotzdem alles beantworten müssen, sei es noch so hahnebüchen", sagte er. Zwar gebe es zuweilen auch persönliche Anfeindungen verbaler Art, nicht aber in dem Ausmaß, wie vielleicht angenommen. "Meistens fühlen sich manche Menschen schlicht ungerecht behandelt", so Sempf.

Die Diskussionen zum Thema Straßenbaubeiträge werden sicherlich während der Einwohnerversammlungen vielfach emotional geführt, doch halten sich Aggressionen in Grenzen. Auch beim Thema Bürgerbeteiligung seien oftmals Verständnisfragen zu klären, weil falsche Erwartungen, die mit Enttäuschungen einhergingen, geweckt würden.

Körperliche Aggressionen hat es in Falkensee bislang jedoch nicht gegeben, dafür gab es bekanntermaßen auf dem Postwege in der Vergangenheit schon zwei sehr verdächtige Briefe mit "komischen Inhalten", anonym versteht sich.

In der Gemeinde Wustermark hat es keine gravierenden Fälle gegeben, die für Beunruhigung sorgen könnten. "Bei rund 9.100 Einwohnern liegt es in der Natur der Sache, dass Kritik immer mal wieder auftaucht. Die Verwaltung ist aber an Recht und Gesetz gebunden. Das ist vor dem Hintergrund mancher komplizierter Angelegenheiten für den Bürger dann und wann schwierig zu verstehen. Wir wollen aber generell für unsere Bürger gute Lösungen finden. Wir sind ein offenes Rathaus. Aus meinen Erfahrungen kann ich feststellen, dass unsrere Serviceangebote zum größten Teil sehr positiv bewertet werden- in allen Angelegenheiten", meinte Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos).

Im beschaulichen Havelstädtchen Ketzin gibt es laut Meinung der Verwaltung weder Anfeindungen noch Ausfälle jeglicher Art gegenüber Mitarbeitern, geschweige denn besondere Vorkommnisse, wie Sabine Pönisch, stellvertretende Bürgermeisterin, betonte.

Dallgows stellvertretender Verwaltungschef Peter Kristke: "Ob die Leute bei uns verständnisvoller sind, weiß ich nicht. Wir haben aber auch nicht die Probleme wie in Brieselang. Es gibt schon Einzelfälle, wo Leute ausfallend werden. Meistens aber in schriftlicher Form - postalisch wie per Mail."

Nauens Bürgermeister Detlef Fleischmann (SPD) vermisst den gegenseitigen Respekt, der zuweilen in Unterhaltungen nicht mehr gegeben sei. "Vor ein paar Jahren war das noch anders", sagte er.

Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) will auch nichts dramatisieren, doch Anfeindungen gibt es vereinzelt schon, sogar Prügel ist ihm schon angedroht worden, etwa von einem "Reichsbürger". "Leider gibt es auch so etwas. Dennoch versuchen wir, auch die kritischen Menschen soweit wie möglich mitzunehmen, indem wir beispielsweise Entscheidungen erklären. Die Gesprächskultur ist an vielen Stellen abgerutscht. Einige Menschen hören einfach nicht zu."