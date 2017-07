Zum Himmel blickender Triglaw auf der Bierdose?

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Oh, wie schön grün ist es in Slowenien! Das satte Grün der Berge zieht sich durch das ganze Land, zwischen den östlichen Alpen und der Adria. Und es ist praktisch überall. Denn eines der beliebtesten Biere in Slowenien wird über das Grün vermarktet, das das Land so einladend für Touristen macht. Lasko heißt es. Ein Legenden umrankter Steinbock namens Zlatorog ist sein Markenzeichen. Und man muss nicht über den Durst trinken, um das Etikett genauer unter die Lupe nehmen zu wollen. Denn der Berg hinter dem gehörnten Zlatorog scheint ein grimmiges Gesicht zu haben, das dem Himmel zugewandt ist.

Bei diesem Berg handelt es sich um den höchsten Gipfel Sloweniens, ein Nationalheiligtum sozusagen, das in stilisierter Form auch im Wappen des Landes auftaucht. Und wer aus dem Havellande ein süffiges Lasko - oder zwei oder drei - genießt, fühlt sich womöglich auf sonderbare Weise mit dem Berg verbunden. Denn es handelt sich um den Triglaw, zu deutsch: Dreikopf.

Richtig! - Die havelländischen Slawen vom Stamm der Stodoranen, die unsere Gegend wohl seit dem 6./7. Jahrhundert bewohnten und diese Stodor nannten, sollen auch einen Triglaw besessen haben. Allerdings in Form eines Götzenbildes, das auf dem vormals Harlungerberg genannten Marienberg in Brandenburg an der Havel angebetet worden sein soll.

Doch wie mag der Triglaw-Berg in Slowenien mit dem Triglaw-Kult an der Havel in Zusammenhang stehen? Augenscheinlich gibt es keinen. Man muss schon tief in der geschichtlichen Mottenkiste wühlen, um mögliche Zusammenhänge zu finden.

Da gibt es beispielsweise die in Tschechien und Polen erzählte Legende von Fürstensöhnen, die einst aufbrachen, um neue Länder für sich und ihre Familienstämme als Lebensraum zu entdecken. Laut Wikipedia steht in der sogenannten Großpolnischen Chronik von 1295 folgender Satz: "Unter diesen Pannoniern also wurden Pan, dem Fürsten der Pannonier, drei Brüder geboren, deren Erstgeborener Lech, der zweite Rus, der dritte Czech genannt wurde."

Obgleich die Wissenschaft den Ursprung der Slawen gemeinhin in Richtung Weißrussland und Ukraine sieht, legt die Chronik etwas anderes nahe. Nämlich Pannonien. Das war einst eine römische Provinz. Laut Wikipedia umfasste sie die westliche Hälfte des heutigen Ungarn, in Österreich das Burgenland, Teile der Oststeiermark und des Wiener Beckens, die Region Syrmien in Serbien sowie das zwischen Drau (Dravus) und Save (Savus) gelegene Staatsgebiet des heutigen Slowenien und Kroatien. Demnach befindet sich der Triglaw-Berg dort, wo früher Pannonien war.

Unabhängig davon, wo sich ihr Ursprung befand, steht doch fest, dass slawische Stämme auch Gebiete im heutigen Polen, Tschechien und im Osten Deutschlands erreichten. Interessanter Weise ist aber der Triglaw-Kult nur in Nordostdeutschland durch mittelalterliche Quellen belegt - nicht nur für Brandenburg an der Havel und somit für das Havelland, sondern auch für Stettin (seit 1945 polnisch).

Ein Lasko zu viel, und man möchte meinen, der Triglaw an der Havel könnte statt eines anzubetenden Götzen eher eine Erinnerung an den Ursprung gewesen sein. Denn nicht nur durch den Triglaw scheint das Havelland mit dem slawischen Süden verbunden zu sein, sondern auch der Stammesname Stodoranen und Stodor, der Name, dem man dem besiedelten Land gab, lassen einen Zusammenhang vermuten. Denn wohl nirgends sonst auf der Welt findet sich ein Ort dieses Namens, bis auf den südlichen Teil des Triglaw-Nationalparks in Slowenien. Allerdings heißt das dortige Dorf Studor. Dass es bereits im 6./7. Jahrhundert existiert haben könnte, stellt ohne historische Nachweise reines Wunschdenken dar. Hingegen lässt sich ein Zusammenhang zwischen Stodor und Berg nicht abstreiten, wenn man bei der Google-Recherche über den 2.140 Meter hohen Gstoder in den Murbergen der österreichischen Zentralalpen stolpert. Dieser Name leitet sich demnach von Stodor her, was im Altslawischen für "Felsiger Berg" gestanden haben soll. So steht es im Original im 2015 erschienenen Buch "Von Achner bis Zugtal: Berg-, Gewässer-, Haus-, Ried- und Siedlungsnamen im oberen Murtal" von Otto Michael Schinko. Indes ist der Marien- vormals Harlungerberg genannte Hügel an der Havel überhaupt nicht felsig. Vielleicht war es so, dass die eingewanderten Stodoranen für eine mitgeführte Triglaw-Statue einfach nur einen markanten Standort suchten und fanden. Sie erschufen dadurch womöglich einen von ihnen geheiligten Berg, wie es heute noch der Triglaw im so grünen Slowenien ist.