Serenade am Müllroser See

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Am Sonnabend um 19 Uhr findet im Freibad, am Ostufer des Großen Müllroser Sees, die "Serenade am See" statt. Unter der Leitung und Moderation von Hans-Joachim Scheitzbach spielen die Kammervirtuosen der Komischen Oper Berlin ein sommerliches Klassik-Konzert. Im warmen Licht der beginnenden Dämmerung und in der Idylle der malerischen Natur spielen die Musiker auf der kleinen schwimmenden Seebühne klangvolle Werke aus Barock, Klassik und Romantik. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Wahl der Sitzplätze ist frei.