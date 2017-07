artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ab Sonnabend kann in Eisenhüttenstadt wieder Minigolf gespielt werden. Die Anlage auf der Insel ist am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Kiosk gibt es kleine Snacks und Getränke. Auch künftig kann bis Ende Oktober die 18-Loch-Turnieranlage zunächst nur an Wochenenden genutzt werden.