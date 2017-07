Gedenkturnier für Roland Hausding * TT Gaselan

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) 18 Sportlerinnen und Sportler trafen sich in der kleinen Gaselanhalle zu einem Doppelturnier im Gedenken an den verstorbenen Vereinskameraden Roland Hausding. Neben Aktiven der SG Gaselan Fürstenwalde waren auch seine erwachsenen Kinder Franziska und Bert Hausding, Lars Jungbluth von Vorwärts Bad Saarow III sowie einige Mitglieder des Vereins der damaligen 2. Gesamtschule Fürstenwalde eingeladen. Diese Schulmannschaft wurde übrigens 1984 gemeinsam von Roland Hausding und Wolfgang Rauch gegründet und spielte einige Jahre in der Kreisliga.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587220/

Die gemeldeten Turnierteilnehmer spielten in vier Doppeln und jeweils einer Einzelpartie. Vor jeder Runde wurden Karten aus einem Skatspiel gezogen und somit die Zusammensetzung der Doppel und Einzel dem Zufall überlassen. Das machte die Sache sehr spannend und sorgte für manch tolle Überraschung. Bemerkungen wie "Wir hatten doch gerade zusammen gespielt" oder "Da haben wir aber keine Chancen" waren des Öfteren zu hören. Nur in der Eröffnungsrunde durften sich Franziska und Bert ihre "Wunschpartner" auswählen. Hier entschied sich Franziska für ihren Doppeltrainer Lars Jungbluth. Die Doppelsieger und die Gewinner der Einzel erhielten jeweils einen Punkt gutgeschrieben.

Nach insgesamt neun Runden wurde abgerechnet. Bernd Fischer und Frank Lode erkämpften jeweils sieben Zähler und wurden somit Turniersieger, nahmen Urkunden und Pokale freudestrahlend entgegen. Bei diesem spannenden Wettbewerb gab es keine Verlierer, alle erhielten vom Ausrichter Andreas Forchheim eine Teilnehmerurkunde. Zusätzlich ehrte er auch die beste Spielerin sowie den ältesten und jüngsten Teilnehmer.

Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung sorgte Anette Rauch und erhielt dafür natürlich auch eine Würdigung in Form einer Ehrenurkunde, einschließlich eines kräftigen Applauses. Es war insgesamt ein rundherum gelungenes Turnier, an den sich alle Anwesenden lange erinnern werden. Neben den sportlichen Vergleichen wurden der Gemeinschaftssinn gestärkt sowie viele Gespräche geführt und immer wieder an Roland Hausding erinnert.

Im Gedenken an Roland Hausding

Am 01. Juli 2017 trafen sich 18 Sportlerinnen und Sportler in der kleinen Gaselanhalle zu einem Doppelturnier im Gedenken an unseren verstorbenen Vereinskameraden Roland Hausding. Neben Aktiven der SG Gaselan Fürstenwalde waren auch seine erwachsenen Kinder Franziska und Bert Hausding, Lars Jungbluth vom TT-Verein Vorwärts Bad Saarow III, sowie einige Mitglieder des Vereins der damaligen 2. Gesamtschule Fürstenwalde eingeladen. Diese Schulmannschaft wurde übrigens 1984 gemeinsam von Roland Hausding und Wolfgang Rauch gegründet und spielte einige Jahre sogar in der Kreisliga.

Die gemeldeten Turnierteilnehmer spielten in vier Doppeln und jeweils einer Einzelpartie. Vor jeder Runde wurden Karten aus einem Skatspiel gezogen und somit die Zusammensetzung der Doppel und Einzel dem Zufall überlassen. Das machte die Sache sehr spannend und sorgte für manch tolle Überraschung. Bemerkungen wie: "Wir hatten doch gerade zusammen gespielt" oder "Da haben wir aber keine Chancen" waren des Öfteren zu hören. Nur in der Eröffnungsrunde durften sich Franziska und Bert ihre "Wunschpartner" auswählen. Hier entschied sich Franziska für ihren Doppeltrainer Lars Jungbluth. Die Doppelsieger und die Gewinner der Einzel erhielten jeweils einen Punkt gutgeschrieben. Nach insgesamt 9 Runden wurde abgerechnet. Bernd Fischer und Frank Lode erkämpften jeweils 7 Zähler und wurden somit Turniersieger, nahmen Urkunden und Pokale freudestrahlend entgegen. An diesem spannenden Vormittag gab es keine Verlierer, alle erhielten vom Ausrichter Andreas Forchheim eine Teilnehmerurkunde. Zusätzlich ehrte er auch die beste Spielerin, sowie den ältesten und jüngsten Teilnehmer.

Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung sorgte Anette Rauch und erhielt dafür natürlich auch eine Würdigung in Form einer Ehrenurkunde, einschließlich eines kräftigen Applauses.

Es war insgesamt ein toller, rundherum gelungener Vormittag an den sich alle Anwesenden lange erinnern werden. Neben den sportlichen Vergleichen wurde der Gemeinschaftssinn gestärkt, sowie viele persönliche Gespräche geführt, immer wieder an Roland erinnert.