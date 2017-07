artikel-ansicht/dg/0/

Ein feucht-fröhliches Sport- und Schulfest

Dolgelin (MOZ) Die Schüler der Grundschule Jozef Vervoort hatten am Freitag Wetter-Pech. Ihr Sport- und Schulfest fiel zum Teil ins Wasser. Am reduzierten Programm in der Turnhalle hatten alle dennoch viel Spaß.

"Happy Kids" in Aktion: Die Mädchen und Jungen aus der Tanzgruppe des Dolgeliner Hortes gestalteten mit ihren Tänzen das Schulfest der Dolgeliner Grundschule am Freitag in der Turnhalle mit.



© Johann Mueller