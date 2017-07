Unterrichten mit Geschichten

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Psst!" Von den Kleinen ist lediglich ein leises Knabbern oder Rascheln zu hören. Nur wenn Dustin, einer der Vorlesenden, ein Bild zeigt, geht ein Kichern oder ein Staunen durch den Raum. Als das Buch zu Ende ist, gibt es noch ein Quiz. Dabei zeigt sich, wie aufmerksam die Grundschüler zugehört haben. Die Hände schnellen in die Höhe, als nach dem Haustier von Herrn Glück gefragt wird. Noch schneller sind die kleinen Greifer aber, als die Leserinnen Derya und Linda Gummibärchen austeilen. Mit einer Tüte in der Hand huschen die Kinder wieder auf ihren Platz und das nächste Buch beginnt. Voriges Jahr saßen sie zum jährlichen Vorlesetag auf ihren Decken in strahlender Sonne, während sie den Geschichten lauschten. Dieses Mal wird wegen des Regens das Lunchpaket drinnen verputzt und engagierte Achtklässler sitzen nun dort, wo sonst die Lehrer stehen. Sie berichten von Leahs erstem Schultag oder vom Zusammenleben von Herrn Glück mit Frau Unglück. Die gelesenen Bücher stammen fast alle aus dem Sortiment der Stadtbibliothek Seelow. Die Gymnasiasten konnten sich über die Bibliotheksleiterin Marion Hahn Bücher abholen oder ihre eigenen mitbringen und das Vorlesen dann mit Angela Breyer vom Gymnasium auf den Seelower Höhen üben. Karsten Handrick ist als Schulleiter der Grundschule der Kopf des Projektes. "Lesen ist ein lebenslanger Prozess", erklärt er. Um diesen Prozess zu unterstützen und die Lesekompetenz der Kinder zu fördern, wird seit 2010 jährlich ein Vorlesetag veranstaltet. Handrick ist überzeugt davon, dass andere Kinder und Jugendliche den Jüngeren das Lesen besser vermitteln können als Erwachsene. Nachdem in vorherigen Jahren Prominente wie Bürgermeister und Landrat zum Vorlesen eingeladen wurden, gehen die Geschichten nun von Jugendlichen an Kinder.