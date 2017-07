Kremmener Spargelhof mit neuem Angebot

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Selbst ohne das beliebte Edelgemüse, welches am 23. Juni letztmalig gestochen wurde, möchte der Spargelhof Besucher nach Kremmen locken. Mit 18 000 Blumenzwiebeln sowie Sonnenblumen-Saatbändern wurde die Lücke zwischen Spargel- und Heidelbeersaison in diesem Jahr erstmals geschlossen. "Ein Ziel ist es, mit dem neuen Angebot die Saison zu verlängern und den Hof zu stärken", so Beate Gebauer, zuständig fürs Marketing. "Zu einem authentischen Bauernhof-Charakter gehören Blumen und die Freude an der Ernte."