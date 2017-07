Interesse an Selbsthilfe wächst

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Wie kranke Menschen durch maßvollen Ausdauersport wieder Mut fassen und Spaß haben können, zeigte die Lungensportgruppe am Freitag unter der Regie ihrer Trainerin Heike Buß. Sie gehört zu den 30 Selbsthilfegruppen, die in der Selbsthilfekontaktstelle in Bad Freienwalde gemeldet sind. Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Selbsthilfe in Trägerschaft des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) am Freitag zeigte die Gruppe Trommelübungen, an denen sie seit knapp zwei Jahren arbeitet.

Immer wieder öffnete der Himmel seine Schleusen. Marion Brunnert, Leiterin der Selbsthilfekontaktstelle in der Ringstraße 1, und VFBQ-Geschäftsführerin Irmgard Roth nutzten eine Regenpause für die Begrüßung. 531 Mitglieder seien in den 30 Selbsthilfegruppe aktiv, sagte Irmgard Roth. Davon betätigen sich 275 Leute sportlich in zwei Lungensport-, drei Herz-Kreislauf-Selbsthilfegruppen, in der Selbsthilfegruppe Behindertensport und vier Rheumagruppen.

Die Selbsthilfekontaktstelle habe sich an 24 Selbsthilfe-Tagen beteiligt, sieben davon in Bad Freienwalde. Beim ersten Selbsthilfe-Tag des Landkreises sei die Diabetiker-Selbsthilfegruppe aus der Taufe gehoben worden, so die VFBQ-Geschäftsführerin. Die Arbeit der Selbsthilfekontaktstelle wäre ohne Mitarbeiter nicht möglich - seit 1997 wirkten zehn im Haus. Miriam Reyer sei die am längsten Beschäftigte.

In die Gratulationscour reihten sich Bürgermeister Ralf Lehmann und der Landtagsabgeordnete Marco Büchel (Linke) ein, der die weitere Förderung des Landes zusicherte. "Eine Selbsthilfekontaktstelle ist etwas Tolles", sagte Detlef Fronhöfer von der AOK Nord-Ost. Menschen, die unter einer Krankheit leiden, engagierten sich für andere, statt einsam zu Hause zu sitzen, so Fronhöfer. Weil die Selbsthilfekontaktstelle aus allen Nähten platzt, hofft sie auf größere Räume im Bahnhof.