Bankdrücken in der Gewichtheberhalle

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Gewichtheberhalle des Olympiastützpunktes steigen am Sonnabend ab 11 Uhr die 6. Offenen Meisterschaften der Europa-Universität Viadrina im Bankdrücken. Hervorgegangen ist dieser Wettkampf aus den Offenen Bankdrück-Meisterschaften der Bundespolizei 2010.

Gemeldet haben 39 Athleten aus Berlin und Brandenburg sowie vom bayrischen KSC Puch. Fehlen werden die Bankdrücker vom AC Potsdam, die auf der Suche nach einer neuen Trainingsstätte sind und sich nicht entsprechend vorbereiten konnten. Neu dabei dafür Starter vom Sanssouci Gym Potsdam und vom ACK Berlin. Die Gastgeber vom Fitness Center beim USC Viadrina Frankfurt sind mit einem halben Dutzend Kraftsportlern in allen Klassen vertreten.

Der älteste gemeldete Teilnehmer ist Horst Lorenz vom SV Motor Eberswalde (AK VI), bei den Frauen Sylvia Wunderlich (Puch/AK II). "Die Wettbewerbe sind offen für Sportler ab 16 Jahre, ein Start-buch oder die Mitgliedschaft in einem Verein sind nicht notwendig", erläutert Vereins-Vorsitzender und Hochschulsport-Koordinator Torsten Bergk.

Bei den Meisterschaften wird in drei Turnieren gedrückt: offene Klasse (bis 39 Jahre), Frauen und Senioren sowie Masters I und II. Pokale gibt es neben der Männerund Frauen- auch in einer Studenten- sowie der Mannschaftswertung, wobei die Gastgeber ihren Vorjahressieg wiederholen wollen. Platz 2 hatte der SV Kraft Eberswalde belegt. Punktbester in der Einzelwertung war Sven Müller vom USC (Master I), der mit 187,5Kilogramm auch die höchste Last gedrückt hatte. Er gilt erneut als Favorit, bei den Frauen fällt diese Rolle der drittplatzierten Sabrina Boy (Motor Eberswalde) zu, da Ursula Häuser vom Fitness-Club Rhein-Main und die einheimische Weronika Karbowiak diesmal nicht dabei sind.

Die Meisterschaften finden übrigens unter der Schirmherrschaft von Uni-Kanzlerin Menekse Wenzler statt.