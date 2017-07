Nachwuchs zeigt sein Können am Schlagzeug

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Bei ihnen geht es zu Hause öfter etwas lauter zu. Das liegt in der Natur der Sache - schließlich lernen die Musikschüler, die an der Musikschule "Hugo Distler" in Eggersdorf ihr Können beim Wettbewerb Drum Awards zeigten, Schlagzeug. Zurückhaltung ist da, wenn nicht von der Komposition her gefordert, eher fehl am Platz.