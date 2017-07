Gäste kommen: Putzeinsatz am Bahnhof

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Kurzfristig zwar, aber einhellig stimmten die Gemeindevertreter Donnerstagabend dem Vorschlag der Verwaltung zu, fürs Internationale Tanzfest an diesem Wochenende ein Zelt und eine Bühne auf dem Platz der Republik und an der Sparkasse aufzustellen. Zudem gewährten sie der Veranstaltung einen Zuschuss von 5000 Euro aus der Gemeindekasse.

Fleißige Bahnarbeiter: Mitarbeiter der Deutschen Bahn sammelten den Müll zwischen den Gleisen am Neuenhagener Bahnhof ein. Künftig sollen mehr Abfallbehälter aufgestellt werden © Reiner Rodig

Außerdem würden Arbeitskräfte aus dem Ordnungsamt und dem Bauhof für Ordnung und Sauberkeit an beiden Tagen sorgen, sagte der Bürgermeister.

Auf Bitte der Gemeinde und in Absprache mit der Deutschen Bahn hat die Deutsche Bahn in Vorbereitung des Internationalen Tanzfestes an diesem Wochenende den Bahnsteig Neuenhagen - inklusive Gleisanlagen- gereinigt. Es wurden das Gras gemäht, Wildwuchs und Graffiti entfernt.

Auch zwischen Bahnsteig und den Baracken hat man gemäht und entmüllt. Die Gemeinde stellte einen Container und auch zwei Bauhofmitarbeiter als Unterstützung mit zur Verfügung.

Außerdem wurde bei einem Vor-Ort-Termin letzte Woche gemeinsam verabredet, dass mehr Müllbehälter auf dem Bahnhof aufgestellt werden sollen, um einer künftigen Vermüllung vorzubeugen.