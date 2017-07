"Sex on the Beach" mit Lilo Wanders

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Hamburger Entertainerin Lilo Wanders gilt als Deutschlands Sexpertin Nr. 1. Am 29. Juli ist sie erstmals Gast beim Helene Beach Festival. Es wird in ihrer einstündigen Show kein Tabu geben, verspricht sie.

