Ein Fest von Kindern für Kinder

Bad Freienwalde (MOZ) "Wir haben doch alles richtig gemacht", sagte Geschäftsführerin Dorette Pauls am Freitagnachmittag bei der Eröffnung des Sommerfestes ihres Vereins, dem Haus Sozialer Integration (HSI) mit Hauptsitz in Bad Freienwalde. Hatte der Regen am Vormittag den einen oder anderen doch zweifeln lassen, ob die Veranstaltung stattfinden würde. Doch eine Absage war offensichtlich nicht in Frage gekommen. Und so tummelten sich zahlreiche Kinder und Jugendliche, Eltern, Betreuer und andere Gäste im Freibad, das erneut von der Stadt zur Verfügung gestellt worden war. "Wir sind inzwischen das dritte Mal hier", berichtete Torsten Schaffrath, der pädagogische Leiter im HSI. Das Fest selbst werde alle zwei Jahre von den Kindern und Jugendlichen der Gruppen - zurzeit seien es 20 - vorbereitet. Und so konnten nun Stoffbeutel bemalt werden, gab es unter anderem Wasserspiele und auch einen Arschbomben-Wettbewerb, einen Slalomkurs für Roller und Co. sowie Torwandschießen. Dazu kam flotte Musik vom Band oder bei der Trommelgruppe sogar von Hand. Kuchen und Bratwürste warteten zur Stärkung. Neben den Wohngruppen und ambulanter Familienhilfe ist das HSI auch Träger je einer Kita in Neuenhagen und Bralitz.