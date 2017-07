Ausstellung zeigt Fotos zur Oderflut

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am kommenden Sonnabend, dem 15. Juli, wird es in Eisenhüttenstadt eine große Festveranstaltung in Erinnerung an die Oderflut geben. Vor 20 Jahren haben die Wassermassen die Ortschaften entlang der Oder in Atem gehalten und Tausende Helfer haben bis zur Erschöpfung gegen die Wassermassen gekämpft. Ab Montag kann man sich im Eisenhüttenstädter Rathaus die Sommertage vor 20 Jahren bildlich noch einmal in Erinnerung rufen. Um 14 Uhr wird am Stadtmodell die Wanderausstellung zur Oderflut 1997 unter dem Titel "Ein Fluss der verbindet" eröffnet und ist danach 14 Tage zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Die Schau zeigt eindrückliche Fotografien, die das Technische Hilfswerk (THW) zur Verfügung gestellt hat und die die Einsatzkräfte im Kampf gegen die Flut zeigen.