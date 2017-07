Per Whatsapp den Putzi rufen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Wer kennt das nicht: Verschmutze S-Bahn-Sitze, liegengelassene Bierflaschen oder jemand hat sich im Wagenteil übergeben: Wem der Dreck in der Ring-Bahn stinkt, kann ab sofort den Putzservice über WhatsApp rufen. Unter dem Slogan "Uns können Sie die schmutzigsten Dinge anvertrauen" testet die Bahn seit Freitag ein neues Reinigungskonzept. Dabei sind Fahrgäste eingeladen, per Handy-Nachricht Verschmutzungen auf Sitzen, Fußböden oder Bahnsteigen zu melden. Dazu müssen sie nur eine WhatsApp mit Angabe des Standorts oder der Fahrzeugnummer und Art der Verschmutzung an die Nummer 0157 923 628 36 senden. "Über ein Zentrale wird dann einer der bewährten Unterwegsreiniger losgeschickt", erläutert S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz.