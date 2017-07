Hoch hinaus auf dem Trapez

artikel-ansicht/dg/0/

Lindenberg (MOZ) Schüler der Rolf-Zuckowski-Grundschule in Lindenberg sind gerade dabei, mit dem Projektzirkus Probst Dressuren, Akrobatik und Zauberstücke einzustudieren. Dazu hat der Zirkus ein großes Zelt auf dem Sportplatz aufgeschlagen. Es ist das erste Projekt mit dem Zirkus Probst, aber nicht das erste Zirkusprojekt überhaupt, das an der Schule durchgeführt wird. Vor drei Jahren startete die Schule das neue Schuljahr mit einem Projekt in Zusammenarbeit mit Zirkus Aron. Für die älteren Schüler ist es also schon das zweite Zirkusprojekt.

Der Zirkus war bereits am Donnerstag in Lindenberg angereist, davor hatte er in Friedland gastiert. Beim Aufbau hatte ein gutes Dutzend Eltern mitgeholfen. Freitagmorgen wurden die Schüler in Gruppen eingeteilt, zuvor hatte der Zirkus den Schülern ein kleines Programm präsentiert. Montag und Dienstag werden die Schüler, die seit Freitag proben, ihre Fertigkeiten öffentlich vorstellen.

Öffentliche Zirkusvorstellungen der Grundschule Lindenberg in Zusammenarbeit mit dem Projektzirkus Probst am Montag um 17 Uhr sowie am Dienstag um 10 Uhr und um 17 Uhr. Karten kosten für Erwachsene 10 Euro, für Kinder drei Euro.