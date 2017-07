EltAV präsentiert neues Firmengebäude

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) An pointiert gesetzten blauen Rahmen ist sie zu erkennen, die Firma Elektro-, Anlagenbau- und Vertriebsgesellschaft Birkenwerder (EltAV). Also tauchen Yvonne Müller und Rigobert Walzer ihre Pinsel auch in blaue Farbe, um ihre Kästchen auszumalen. So wie die beiden Wirtschaftsprüfer haben sich am Freitag viele Gratulanten auf der eigens aufgestellten Leinwand abschnittsweise verewigt. Weggefährten, am Bau beteiligte Firmen, Bürgermeister und Wirtschaftsfachleute hatten die Geschäftsführer Frank Heidrich und Dirk Döring unter dem Motto "EltAV sagt danke" zur Präsentation ihres neu gebauten Standorts eingeladen. Mit knapp hundert geladenen Gästen wurde vormittags gefeiert, nachmittags schloss sich ein Tag der offenen Tür auf dem Gelände an, das weitere Firmen wie unter anderem Merkel Tiefbau und MB Kreutzer Schaltanlagen, aber auch den Verwaltungssitz des Zweckverbands Fließtal beherbergt. Insgesamt sind am Standort rund hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Frank Heidrich ließ die Geschichte von den Überlegungen zum Neubau, angefangen beim Verwaltungsgebäude bis zur Fertigstellung des ganzen Komplexes, Revue passieren. Denn, nachdem die Verwaltungsfassade in neuem Glanz erstrahlte, gaben die anderen Häuser ein umso traurigeres Bild. "Jeder für Reparaturen ausgegebene Euro tat weh", erklärte Heidrich, zumal auch die elektrischen Anlagen nicht mehr dem Standard des Betriebs entsprachen. Das Hennigsdorfer Architekturbüro MW & Partner setzte die Ideen um, auch die bestehende Gestaltungssatzung Birkenwerders wurde beachtet. Am 16. Oktober 2015 wurde das Richtfest gefeiert, nach und nach konnten die Firmen in neue Räume einziehen. Seit einem Jahr sind 5 381 Quadratmeter Grundstücksfläche (das sind vier Fünftel) saniert und neu bebaut. 2,9 Millionen Euro betrug die Investition.

EltaV wurde 1972 in Birkenwerder gegründet und kann alles in allem auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Strom und Lichtanlagen, Schalter und Regeleinrichtungen werden immer gebraucht, und die Firma geht mit der modernen Zeit und ihren technischen Anforderungen mit. EltAV ist heute mit mehr als 50 Beschäftigten eines der größten Elektrounternehmen des Landkreises. So diente der Feiertag der Firma auch dazu zu zeigen, dass sich das Handwerk in der Region sehenlassen kann.

Ralph Bühring, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, würdigte vor allem das Engagement der Firma im Bereich der Ausbildung. Mehr als 50 Auszubildende habe EltAV seit seines Bestehens in ihre Berufe geführt, so Bühring. Dazu kommt das ehrenamtliche Engagement des Geschäftsführers Frank Heidrich, der auch in Prüfungsgremien sitzt. "Sie haben Großartiges geleistet, hier ein Highligt geschaffen, einen Wirtschaftsstandort mit Außenwirkung", sagte Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF). Er rief dazu auf, Jugendlichen die Vorzüge eines handwerklichen Berufes nahezubringen und auch so die Bedürfnisse der Gemeinde Birkenwerder zu sichern.