Greifvogelschau Schießkino, Bläser

Trebatsch (MOZ) In Trebatsch wird am Sonntag zum ersten Thementag "Jagd und Natur" eingeladen. Dafür hat die Jägerschaft Trebatsch mit vielen Partnern ein buntes Programm für die ganze Familie rund um das Thema Jagd und Natur aufgestellt. Eröffnet wird das Fest um 10 Uhr mit einer Hubertusmesse in der Trebatscher Kirche. Im Anschluss erwartet den Besucher auf dem Festplatz an der Trebatscher Turnhalle umfangreiche Angebote rund um die Jagd und deren vielseitige Facetten. Zum Angebot gehört ein mobiles Schießkino, eine Greifvogelshow, der Lernort Natur, Erlebnisaktivitäten für die junge Generation, Frankonia-Infostand, Kettensägenschnitzer, Nistkästenbau, Bogenschießen, Angeln und eine Jagdgebrauchshundevorstellung. Außerdem wird die Cheerleadergruppe "Butterfly" unter Leitung der Jugendkoordinatorin der Gemeinde Tauche, Ina Boy, auftreten und es wird einen Vortrag über die Nachsuchearbeit am praktischen Beispiel geben. Umrahmt wird es durch Jagdhornklänge der Illingsberg Bläser. Für das leibliche Wohl gibt es Spezialitäten aus dem Wald, See und vom Backblech.