Vorerst kein Helmut-Kohl-Platz in Frankfurt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter AfD ist mit ihrem Anliegen, den Platz der Einheit am Kleist Forum in Dr.-Helmut-Kohl-Platz umzubenennen, vorerst gescheitert. Fraktionschef Wilko Möller wollte am Donnerstag eine Abstimmung dazu per Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung setzen lassen. Dies aber lehnte eine deutliche Mehrheit der Stadtverordneten ab.